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美長債殖利率續升 加劇亞洲資本外流風險

編譯劉忠勇／綜合報導
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美國公債殖利率接連攀高，華爾街最擔心的，未必是公債殖利率升到多高，而是上升太快。專家警告，如今美債和亞洲新興市場的利差逼近創紀錄的水準，可能加劇後者資本外流的風險。

美債殖利率25日趨於穩定，10年期殖利率為5.17%，回吐前兩天的部分漲幅。日本債市的賣壓仍在，30年期公債殖利率升至4.21%，創1999年發行此期限公債以來最高。

彭博分析指出，這波美債賣壓並非只因油價上漲。美國AI投資熱潮、龐大財政赤字，以及持續增加的政府債務，都推高借款成本。先鋒投資組合經理馬丁尼茲（Samuel Martinez）認為，債市已進入新局面。美國財政部長貝森特則認為，油價漲勢與伊朗戰事有關，戰事結束後，油價和公債殖利率可望回落。

高殖利率為儲蓄者和債券投資人帶來較好的收益，卻也使房貸、車貸及企業借款更貴。美國房貸利率目前在7%以上，對有意購屋者尤其不利。

殖利率升得太快，也使市場提高警覺。22V Research技術分析主管羅克（John Roque）檢視過去約50年的走勢，找出16次10年期美債殖利率快速攀升的案例。他說：「殖利率一旦急升，總會有什麼地方出問題。謹慎一點沒有壞處。」羅克特別提醒投資人留意區域銀行；交易者也關注私募信貸市場，以及靠大量舉債興建的AI資料中心。歷史案例不能證明這次必然發生金融危機，但摩根大通交易部門指出，對股市而言，債市波動加劇通常比殖利率升到多高更不利。

美債殖利率漲得比亞洲公債快，也改變了兩地的利差。馬來西亞10年期公債殖利率本周比同年期美債低1.25個百分點，差距為2007年以來最大；泰國低約2.9個百分點，差距也接近紀錄。印尼公債殖利率仍高於美債，但領先幅度縮小至1.88個百分點，接近歷來最低。

彭博行業研究策略師趙志軒認為，美債殖利率若持續上升，可能使外資減少買進亞洲債券，甚至撤出資金，進而使當地貨幣走貶、借款成本提高。

不過，亞洲債市目前並未出現與美債同等規模的賣壓。部分經濟體通膨穩定、貨幣匯價相對穩健，仍為當地公債提供支撐。

精華 FAQ

  • 因為殖利率急升會迅速改變資產定價與融資成本，容易引發市場波動，並放大對銀行、私募信貸與高槓桿投資的壓力，進而提高金融風險。

  • 若美債殖利率持續走高，與亞洲債券利差擴大，外資可能減少買進甚至撤出，造成當地貨幣走貶、借款成本上升，並加劇資本外流風險。

  • 文章指出，AI投資熱潮、龐大的財政赤字，以及政府債務持續增加，都在推高市場對美國借款成本的預期，使債券殖利率承受額外上行壓力。

殖利率 日本 華爾街

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