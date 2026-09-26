日本當局透露川普表達關切 市場預測美日可能再干預日圓

日圓兌美元25日升值逾1%至157.12，可望創下逾兩周來最大單日升幅。(路透)

日圓兌美元25日升值逾1%至157.12，可望創下逾兩周來最大單日升幅，因日本 當局透露美國總統川普 在日本首相高市早苗會面時，對弱勢日圓表示關切，讓市場又開始關注美日是否可能再度聯手干預匯市。

日本財務大臣片山皋月25日說，美國總統川普22日和日本首相高市早苗會面時，曾對日圓貶值表示關切。他說，高市在會談中告訴川普，日圓匯價過低是個問題。片山也說，她將繼續和美國財政部長貝森特密切溝通，包括討論匯率 議題，進一步顯示美日兩國政府都正密切關注日圓貶值。

隨後高市本人也證實此事，「我告訴（川普）總統，日圓偏低通常會帶來問題」。高市也說：「日本將貫徹負責任、積極主動的財政支出政策，在保持財政可持續性的同時，追求強勁的經濟。」

同日，日本成長戰略大臣城內實則說，日本已不在需要激進的貨幣寬鬆和靈活的財政支出等再通膨政策。

日本財務省25日晚間發布聲明說，片山和美國財長貝森特25日視訊時重申日圓遭低估是個令人關切的問題。財務省在聲明中指出，日美雙方也針對金融市場動態交換意見，並重申將進一步深化美日合作的意圖。

日本官員雖一再強調，他們關注的是匯率變動的速度與是否失序，而非特定匯率水準，但市場普遍認為，日圓接近1美元兌160日圓時，政府出手干預的風險就會升高。

日本財務省數據顯示，截至8月26日的一個月內，日本為干預匯市投入創紀錄的15.4兆日圓（974億美元）。

片山皋月說，兩國領袖就外匯議題的討論，再次確認美日雙方在7月31日聯手干預匯市時的共同立場。不過，高市強調，她並未與川普論及貨幣或財政政策，並表示日本政府的經濟政策立場維持不變。

Ebury市場策略主管萊恩（Matthew Ryan）指出，干預匯市只能暫時支撐日圓，若市場不相信日銀還會升息，日本當局恐難扭轉日圓頹勢。