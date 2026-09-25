日財相說川普也關切日圓走弱 市場猜測美日可能再度聯手干預

日圓兌美元一度回升至158.33日圓。（路透）

日本財務大臣片山皋月透露，美國總統川普 本周和日本首相高市早苗 會面時，曾對日圓貶值表示憂慮。此話一出，日圓兌美元一度回升至158.33日圓；市場又開始關注美日是否可能再度聯手干預匯市。

片山周五在東京表示，高市在會談中告訴川普，日圓匯價過低也是問題。片山說，她將繼續和美國財政部長貝森特密切溝通，包括討論匯率議題。

日圓周四在紐約交易時段一度貶至159.04日圓兌1美元，為9月2日以來最低。美國經濟數據強勁、公債殖利率攀升，加上市場預期聯準會 （Fed）將進一步升息，持續支撐美元。日本銀行上周雖升息1碼（0.25個百分點），日本銀行（央行）總裁植田和男會後的談話卻未展現市場期待的強硬立場，日圓因而繼續承壓。

澳洲聯邦銀行外匯策略師Carol Kong認為，若美債殖利率續升，美元兌日圓可能突破160；若日圓迅速貶破160日圓，日本政府出手干預匯市的可能性將大增。澳洲國民銀行外匯策略主管艾崔爾（Ray Attrill）則認為，干預的威脅本身可能使日圓不至於跌破160，但若日本單獨進場，而美日利率差距仍大，效果恐難持久。

美國今年夏天曾和日本聯手買進日圓，因此市場也關注華府是否會再次參與。Ebury市場策略主管萊恩（Matthew Ryan）指出，干預匯市只能暫時支撐日圓；若市場不相信日本銀行還會升息，日本當局恐難扭轉日圓頹勢。