IIF示警：全球債務達365兆美元創新高 中國增加最多

國際金融研究所最新報告指出，新興市場債務暴增，使全球債務上半年增加逾10兆美元，達到破紀錄的365兆美元。（路透）

國際金融研究所（IIF）最新報告指出，新興市場債務暴增，使全球債務上半年增加逾10兆美元，達到破紀錄的365兆美元。這份報告並指出，目前人工智慧 （AI）相關投資尚未排擠公債，但終將推升長債利率 " rel="172550">殖利率 。

IIF在最新一期的「全球債務監測」季報中說，新興市場總負債額超過110兆美元，比去年底增加6.5兆美元，占全球債務增額的大部分，以中國增加最多，先進國家負債增加速度則大幅減緩。

上半年全球負債增加的金額，不到去年同期21兆美元的一半，因為利率上升，償債成本增加，能源價格上漲，以及美伊戰爭壓抑舉債。負債增加的源頭以政府與非金融類企業占大部分，這兩類的債務都創下新高。

全球負債總額占國內生產毛額（GDP）比率約為310%，比2021年初時的頂峰水準低約25百分點；但IIF指出，比率降低主要是因為通膨升高，推升名目GDP，而非因為各國致力於減少負債。

七大工業國（G7）政府平均償債成本達到2008年中以來高點，全年利息費用增加近85%。過去一年來，先進國家政府對國際市場流通公債所支付的利息總額超過3.3兆美元，比全球人工智慧（AI）資本支出2.6兆美元、國防支出3.1兆美元，或乾淨能源支出2.3兆美元都還高。

若扣除中國，上半年所有新興及開發中經濟體的負債總額增加約1.7兆美元，達到38兆美元。

新興市場發行的歐元公債額增加速度創新高，由墨西哥、沙烏地阿拉伯、波蘭及土耳其領軍；本國貨幣公債需求也增加，主因美元走軟，及套利交易依然熱絡。新興市場今年須償還的債務額超過3.5兆美元，創新高。

IIF報告中並強調AI投資相關的負債額激增。美國非金融類企業負債額達24兆美元，其中私募信貸占5%以上，遠高於2014年時的1%。IIF雖表示並無明顯證據顯示AI相關借貸已經排擠美國或新興市場公債，但企業長債發行額持續增加最終可能加重美國長期公債殖利率的上升壓力。

在美債殖利率盤旋於5%以上後，投資人開始擔心接下來會否漲抵6%，因為5%如今似乎更像一個中繼站。