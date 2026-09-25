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賓利首推純電車Torcal 叫陣法拉利 售價比Luce便宜逾6成

編譯劉忠勇／綜合報導
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賓利汽車董事長兼執行長王禮思博士與賓利首款純電動車Torcal合影。（路透）
賓利汽車董事長兼執行長王禮思博士與賓利首款純電動車Torcal合影。（路透）

賓利（Bentley）推出首款純電車Torcal，以比法拉利電動車低逾六成的起價，爭取年輕及首次購買賓利的顧客。Torcal是賓利第四款車系，也是目前價格最低的車款。這輛純電休旅車在英國售價從17.33萬英鎊（約23萬美元）起，續航里程最長約600公里；法拉利5月推出的首款電動車Luce，起價則為55萬歐元，約47.2萬英鎊。

賓利董事長兼執行長王禮思（Frank-Steffen Walliser）表示，Torcal從外觀、觸感到駕駛體驗，都要讓人一眼認出是賓利。他認為，賓利並非第一家推出電動車的豪華品牌，時機反而可能正好。Torcal車身比Bentayga小，卻是賓利動力最強的車款；在測試條件下，從靜止加速至時速60英里只需2.8秒，以400瓩充電，可在約16分鐘內把電量從10%充至80%。

賓利已投資3.5億英鎊，在英國克魯（Crewe）廠設計、生產Torcal，預定2027年第2季開始製造。王禮思說，初步表示有意購買者中，約有一半是新顧客。賓利希望吸引40多歲的買家，這次未公布銷售目標，但預期需求可與Continental及Bentayga相當。

Torcal問世之際，歐洲電動車市場正因油價高漲而加速成長。歐洲汽車製造商協會數據顯示，8月純電車掛牌數年增52%；德國增加約四分之三，法國則成長一倍以上。今年前八個月，歐洲新車銷量中可插電車款占比已由略逾四分之一升至超過三分之一。

不過，一般電動車銷售升溫，不代表豪華市場同樣穩健。勞斯萊斯電動車Spectre今年上半年交車量年減近三分之一；藍寶堅尼也已放棄2030年前推出首款電動車的計畫。

精華 FAQ

  • Torcal是賓利第四款車系，也是目前最便宜的車款，英國起價17.33萬英鎊，較法拉利首款電動車Luce低逾6成，明顯鎖定更廣泛的豪華車買家。

  • 這款純電休旅車最長續航約600公里，測試下0到60英里加速僅2.8秒，並可用400瓩快充在約16分鐘內把電量從10%充到80%，性能相當突出。

  • 賓利認為時機正好，並已在克魯廠投資3.5億英鎊研發生產，盼吸引40多歲與新顧客；但豪華電動車市場仍分化，勞斯萊斯與藍寶堅尼近期表現與策略各有壓力。

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