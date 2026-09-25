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油價太貴了 歐洲人又開始買電動車 新車掛牌數年增52.2%

編譯湯淑君／綜合報導
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地緣政治衝擊觸動歐洲汽油價格漲到每加侖10美元，讓多年來買氣疲弱的電動車銷售為之一振，抵銷汽油和柴油車銷量銳減對車市的衝擊。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）24日公布，歐盟8月全電動車新車掛牌數年增52.2%。最大車市德國的銷量激增75%最可觀，法國銷量也倍增。

Stellantis旗下Citroen廠牌負責人查登表示，燃料價格上漲促使消費者改買電動車。他說：「買一輛電動車不再是技術選擇，已變成經濟選擇。」

插電式油電車和油電混合車8月銷量同步躍升，分別較去年同期增加13.5%和3.4%。汽油車和柴油車銷量分別下滑23.5%和23.1%。

ACEA說，歐盟新車掛牌數勁增，主因是開汽油車和柴油車的成本隨油價上漲增加，也反映電氣化車輛的需求旺盛、市場支持措施，以及廠商推出眾多車款可供選擇。

受伊朗戰爭封閉荷莫茲海峽影響，德國汽油均價漲到每公升2.31歐元（相當於美加侖10美元）。

柴油漲得更兇，因為烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠限縮全球供應，美國川普政府評估限制柴油出口，可能使情況雪上加霜。

油價 電動車 德國

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