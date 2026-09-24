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美債賣壓燒向亞洲 全球公債殖利率逼近4% 日10年期漲至30年最高

編譯劉忠勇／綜合外電
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日本10年期公債殖利率周四升至3.06%，為1996年以來最高。（歐新社）
日本10年期公債殖利率周四升至3.06%，為1996年以來最高。（歐新社）

美債賣壓周四蔓延至亞洲，日本10年期公債利率" rel="172550">殖利率升至30年來最高，全球公債平均殖利率也逼近2007年以來首見的4%。美國經濟強勁、油價居高，加上公債標售需求疲弱，使投資人重新評估聯準會（Fed）的升息幅度。分析師認為，各國政府持續擴大舉債，公債殖利率又節節升高，債市賣壓恐怕一時難退。

彭博全球公債指數的平均殖利率周三上升0.08個百分點至3.99%。美國10年期公債殖利率當天躍升約0.15個百分點，收在5.11%，單日升幅為川普去年4月宣布「解放日」關稅以來最大；周四亞洲交易時段一度升至5.13%。美國700億美元5年期公債標售需求不振，也使5年期殖利率升破5%，為2007年以來首見。

賣壓周四波及亞太債市。日本10年期公債殖利率升至3.06%，為1996年以來最高；5年期升至2.34%。澳洲3年期公債殖利率攀至5.07%，創2011年5月以來最高，紐西蘭2年期殖利率也逼近4%。

美國9月製造業和服務業景氣擴張速度創逾五年新高，布蘭特原油則維持在每桶102美元左右。市場預估Fed下月升息的機率，已從周三初的約五成升至約七成；利率交換市場也已充分反映未來一年再升息三次、每次1碼（0.25個百分點）的預期。

渣打銀行全球研究主管羅伯森（Eric Robertsen）表示，各國公債殖利率正同步上升，政府擴大支出之際，舉債成本隨之提高；財政風險再加上政治不確定性，可能形成惡性循環。澳盛銀行首席經濟學家耶尚加（Richard Yetsenga）則指出，日本還面臨市場認為日銀升息不足、對後續抗通膨立場表態不夠明確的問題。

但殖利率上升未必全是通膨預期惡化。新加坡銀行首席經濟學家莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）認為，美國10年期公債殖利率攀升，也與AI帶動經濟成長及財政赤字龐大有關。富國銀行投資研究所的米亞諾（Tony Miano）表示，整條殖利率曲線同時重新訂價，意味股價面臨壓力，房貸及企業舉債成本也將提高。

精華 FAQ

  • 主要反映美國經濟數據偏強、油價維持高檔，以及公債標售需求疲弱，讓投資人重新調整對Fed升息幅度與持續時間的預期，進而推高各國殖利率。

  • 日本10年期公債殖利率升至3.06%，創1996年以來最高；澳洲3年期升至5.07%，紐西蘭2年期也逼近4%，顯示賣壓已明顯擴散到亞太主要債市。

  • 殖利率曲線全面重新定價，通常會對股市形成壓力，同時提高房貸利率與企業發債成本；若政府持續擴大舉債，財政風險與政治不確定性也可能加劇。

殖利率 利率 聯準會

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