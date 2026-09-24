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中企業家團為何未隨習近平訪美？雙方被指這2事有分歧

整理包／川習會6大議題：關稅降多少？台灣成籌碼？

航運股揚帆比晶片股更強 亞洲航商本季漲17%

編譯劉忠勇／綜合外電
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今年亞洲股市漲得最熱的，不只有晶片股。中東戰事擾亂航線，推高貨櫃運價，也改善貨櫃航商的獲利前景。高盛編製的亞洲航運股指標本季上漲約17%，同期半導體股指數卻下跌18%，讓投資人看到AI題材以外的機會。

伊朗戰事干擾紅海及荷莫茲海峽航運，業者繞道導致可用船舶減少；企業趕在美國關稅生效前出貨，也帶動需求。上海貨櫃運價指數連漲八周，漲到2024年7月以來最高。德翔海運、新加坡海豐國際和日本商船三井等航商股價領漲。

Gersemi Asset Management執行長漢尼斯達爾（Joakim Hannisdahl）表示，今年航運需求相當好，獲利也遠優於預期，市場正處於旺季。彭博行業研究指出，亞洲颱風可能加劇港口壅塞，使實際可用運能減少，支撐運價；中國10月1日至7日黃金周前的趕貨潮，可能進一步放大影響。

Jefferies已調高日本郵船、川崎汽船及商船三井的獲利預測與目標價，認為紅海航運受阻、港口壅塞及需求穩健，使貨櫃航運市場比預期更強。

不過，美伊若取得外交突破，將是航商前景的主要變數。川普表示，美國官員與伊朗代表在紐約的會談「非常順利」。若達成協議，船舶可能重返重要航道，船舶短缺及戰爭風險保險成本也可望緩解。只要航運持續受阻、運價居高，亞洲航商的獲利就仍有支撐。

精華 FAQ

  • 主因是中東戰事干擾紅海與荷莫茲海峽航運，迫使船公司繞道、可用船舶減少，加上企業趕在美國關稅生效前搶運，推升貨櫃運價與獲利預期。

  • 高盛亞洲航運股指標本季漲約17%，上海貨櫃運價指數連漲8周並創2024年7月以來新高，Jefferies也上調日本郵船、川崎汽船與商船三井的獲利與目標價。

  • 最大變數是美伊是否達成外交突破。若協議成立，船舶可能重返重要航道，船舶短缺與戰爭風險保險成本可望下降，運價與航商獲利也可能隨之降溫。

高盛 荷莫茲海峽 伊朗

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