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下修全球GDP增幅至3% OECD：明年通膨加溫 經濟有壓

編譯陳苓劉忠勇／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：OECD上修今年全球經濟成長至2.9%，但下修明年至3%
  • 重點二：中東衝突推升能源與商品價格，明年通膨壓力將明顯加溫。
  • 重點三：AI投資撐住今年景氣，台灣與美國成長預測也同步上調。

經濟合作暨發展組織（OECD）表示，受惠於AI投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估，但因能源衝擊拖累，明年通膨將加速攀升，恐打壓經濟前景。

OECD 23日發布經濟展望期中報告，預估今年全球經濟將成長2.9%，略高於6月估計的2.8%，但低於去年的3.4%。放眼明年，中東衝突引發的大宗商品價格震撼，預料會壓抑動能，全球經濟將成長3%，低於先前估計的3.1%。

OECD指出，AI基礎建設的強健支出是今年的主要支柱，提振美國成長，也推升南韓日本的科技出口。然而，OECD警告，全球前景相當不明朗，潛在問題包括能源市場動盪、強烈聖嬰現象造成的極端天候、公債殖利率竄升、AI投資報酬令人失望等。

一旦上述風險成真，OECD估計，明年全球經濟成長恐再下修0.7個百分點，並使各地通膨上調1.1個百分點。

亞洲開發銀行（ADB）同日也公布「亞洲開發展望」，預測台灣今年經濟成長率為11%，較7月調高1.5個百分點，穩居報告涵蓋的50個亞太經濟體之冠；並將明年預測值從4%調高至5%。物價方面，亞銀維持台灣今年通膨率2%的預測，明年則從1.8%微降至1.7%。

亞銀認為，台灣經濟前景的上行和下行風險大致相當。AI投資若持續強勁，成長可能優於預期；若中東戰事拖長、能源和食品價格進一步上漲，或美國推出新的貿易措施，出口可能受到影響。全球金融情勢轉緊、AI投資突然降溫，也可能使成長不如預期。

亞銀指出，科技產品出口仍是台灣經濟主要動力，企業也持續宣布投資AI基礎設施和資料中心。若全球AI投資熱潮延續，科技製造、出口及服務業可能進一步受惠。不過，隨資料中心和運算設施的擴建逐漸達到目標，亞銀預期明年AI投資將放緩；今年經濟成長特別強勁，也將墊高明年的比較基期。

各國成長前景方面，OECD預計，今年美國經濟將成長2.2%、明年續增2.1%，兩者皆獲上調，反映高額的AI投資，抵銷疲弱的消費開支。另外，今年美國通膨率估計達3.6%、明年2.6%，主要是關稅和能源價格高漲，影響家庭購買力與企業成本。

至於今年中國經濟估計成長4.5%，明年成長4.2%，與OECD的6月報告相同，顯示北京當局遏制過剩產能，削弱投資。

此外，OECD基礎預測情境下，今年G20通膨率將來到4.1%，高於6月預期的4%；明年的通膨預估也從3.1%升至3.6%，若物價壓力擴大或成長受創，各國央行可能被迫調整利率。

OECD預期，美國聯準會（Fed）今年會再升息一次，歐元區、澳洲、南韓的利率也會適度提高，但英國與加拿大可能暫時按兵不動。

精華 FAQ

  • OECD將今年全球經濟成長率上修至2.9%，略高於6月預估；但明年則下修至3%，低於先前的3.1%。調整主因是AI投資支撐今年表現，明年則受能源與商品價格衝擊拖累。

  • OECD指出，中東衝突引發的大宗商品與能源價格震盪，將推高各地物價壓力；若再加上公債殖利率上升、極端天候或AI投資回報不如預期，明年全球通膨恐再被上修，經濟成長也可能再下調。

  • 亞銀將台灣今年經濟成長率上修到11%，明年也調高到5%，但認為AI投資可能放緩。OECD則估美國今年成長2.2%、明年2.1%，通膨分別為3.6%與2.6%，反映AI投資與關稅、能源成本的影響。

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