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安排行程、調度資金…AI助理當紅 衝擊產業獲利

編譯劉忠勇／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Meta AI助理Muse走紅，帶動AI相關產業訂單與股價上升。
  • 重點二：AI代理可比價、訂票與交涉，衝擊電信保險等獲利模式。
  • 重點三：華爾街重評消費慣性類股，相關股票組合近6日跌逾7%

Meta的AI助理Muse迅速走紅，AI相關產業喜迎訂單，但金融、保險、電信和旅遊平台等產業的獲利模式，卻開始遭華爾街重新評估，因為AI代理若能全天候比價、安排行程、調度資金等，勢必打破業者原本仰賴的消費慣性，削弱其競爭力。

Muse已登上蘋果美國App Store排行榜首位，可以連結Gmail和OpenTable等第三方服務，代替使用者處理數位工作。Muse普及，帶動Meta股價大漲，但投資人也擔心，AI助理可能協助消費者突破過去因嫌麻煩而不願比價、轉換業者或爭取權益的障礙，對其他產業不利。

高盛交易部門指出，隨著Muse等AI助理更擅長比較價格、預訂行程和處理客服交涉，仰賴定期收費、議價空間及加購服務的行業可能承受壓力。若AI能減少消費者更換業者的麻煩和成本，電信、保險和公用事業最值得留意。

高盛編製的「消費慣性」股票組合，22日重挫2.6%，寫2月以來最大跌幅，近六個交易日累計下挫逾7%。這項組合包括AT&T、T-Mobile、Allstate、Progressive、Netflix、Paramount Skydance、Expedia和Booking等業者。

Wayve資產管理公司首席策略師威廉斯表示，Muse無疑對這類企業不利，目前還比較像新奇產品，但兩年後，每個人可能都會使用AI代理。  金融業面臨的威脅不僅止於AI取代理財顧問、壓低顧問費。Citizens金融科技研究主管萊恩指出，AI代理可為節稅賣股等目的，更有效調動客戶資金，使留在券商帳戶、可供業者運用獲利的閒置現金減少。

萊恩表示，單一AI產品不至於一夕顛覆金融業，但近幾個月接連推出的新工具，已讓市場形成世界正在改變、前景更加難以掌握的看法。他提出的關鍵問題是：「如果AI代理全天候為客戶調整資產，金融體系中的閒置現金是否會因此消失？」

Citrini研究公司認為，Muse可能成為分水嶺，關鍵未必是技術本身，而是Meta旗下各項服務擁有數十億使用者，能迅速把AI代理帶進大眾市場。消費者可能開始檢視，企業有多少獲利來自程序繁瑣，例如民眾不願花數小時和保險業者交涉，因而放棄爭取理賠。

精華 FAQ

  • 因為Muse能代替使用者比價、訂票、連結服務與處理客服，降低消費者轉換業者或爭取權益的麻煩，可能削弱業者原本依賴的消費慣性與議價能力。

  • 高盛指出，電信、保險和公用事業最值得留意，另外金融與旅遊平台也可能承壓，因為這些行業常靠定期收費、加購服務與消費者懶得換約獲利。

  • 這個組合在22日重挫2.6%，創2月以來最大跌幅，近6個交易日累計下挫逾7%，成分包括AT&T、T-Mobile、Allstate、Progressive、Netflix、Paramount Skydance、Expedia和Booking等。

Meta 高盛 華爾街

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