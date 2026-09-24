「AI智慧手機」 CEO艾蒙：智慧代理成為核心

高通 總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，手機正轉變成「AI智慧手機」，AI代理將代表用戶去執行完成事情。現在將從以手機為核心的使用模式，轉變到以智慧代理為核心的全新體驗模式。

艾蒙提到，高通一路見證AI的演變，剛開始是AI相機，讓人們在光源不足的情況下也能拍照，並有許多AI增強技術，現在繼續發展下去，持續改變人們使用智慧型手機的方式。使用者將擁有許多帶著自身脈絡的AI智慧，並整合到手機與周圍的各種裝置上。現在正處於轉折點，即將從以手機為核心的使用模式，轉變到以智慧代理為核心的全新體驗模式。而這些代理將成為體驗的核心，而非手機本身。

艾蒙指出，相關願景正在實現，可以清楚看見手機將如何轉變成「AI智慧手機」。AI正在快速發展，代理式AI可以連結到網路上的各種服務，技術融合促成手機邁向成為AI智慧型手機，而且這不是未來才會發生的事情，而是現在進行式。

他強調，「手機不會消失」，現在已可預見手機將如何與那些嶄新的代理式體驗互動，以及人們將如何迎來新舊模式的共存。