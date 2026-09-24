我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

富裕家族也擔心通膨 利率、全球金融穩定性也受關注

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：花旗調查顯示，富裕家族今年最憂心物價上漲，其次是利率變動與全球金融穩定。
  • 重點二：逾九成受訪家族辦公室今年仍有獲利，近半數上半年增加股票部位。
  • 重點三：通膨升溫帶動黃金需求上升，花旗也擴充倫敦黃金保管與結算服務。

連富裕家族也擔心通膨。花旗集團（Citigroup）的最新調查顯示，物價上漲取代貿易戰和關稅，成為家族辦公室今年最憂心的問題，其次是利率變動以及全球金融體系是否穩定。

花旗集團編制的「2026年度全球家族辦公室報告」顯示，物價上漲，連最富裕的投資人也有感。這項調查於6月和7月進行，涵蓋全球40多個國家的350個家族辦公室。

花旗財富管理業務主管席格（Andy Sieg）受訪時說：「這些人士和家族事業有成，外界或許會想，他們有這麼多錢，為什麼還在意物價？但他們之所以成功，正是因為既注意收入，也留意成本。生活開銷哪方面變貴了，他們很清楚。」

除了物價，第二個讓家族辦公室擔心的是利率變動和全球金融體系是否穩定，這也顯示物價上漲、戰事等壓力，使他們愈來愈憂心經濟能否承受衝擊。

彭博經濟研究數據顯示，全球四大經濟體有三個通膨率超過3%，使利率居高不下，經濟成長也放緩。

儘管如此，逾九成受訪家族辦公室表示，今年投資組合仍有獲利；近半數在上半年增加股票部位。花旗財富整合客戶方案和全球家族辦公室主管諾德伯格（Dawn Nordberg）說：「我們看到家族略加碼上市股票，因為若要兼顧成長、穩定和調整投資的彈性，美國企業股票很難被取代。」

上市公司也是受訪者未來增加投資的首選。席格認為，這反映近來股市表現強勁，也顯示投資人對私募市場的資產估值存疑，尤其是可能受到管制或其他難以掌控因素影響的資產。

通膨疑慮也使黃金更受青睞。席格說，如今他幾乎每次和客戶談投資，都會談到黃金，兩年前卻不是如此。

他說：「過去會討論不同貨幣匯價的富裕家族，如今發現許多已開發國家都面臨財政困境和通膨升高；現在最受青睞的貨幣，或許是黃金。」

因應富裕客戶對黃金日增的興趣，花旗正擴充金庫服務，最近也加入少數在倫敦黃金市場提供保管和結算服務的銀行之列。

精華 FAQ

  • 調查顯示，物價上漲已取代貿易戰和關稅，成為家族辦公室今年最憂心的問題；其次才是利率變動，以及全球金融體系是否穩定。

  • 儘管對通膨與金融穩定有疑慮，逾九成受訪家族辦公室表示今年投資組合仍有獲利，且近半數在上半年增加股票部位，顯示風險意識升高但仍偏向投資成長資產。

  • 因為通膨升溫、許多已開發國家也面臨財政困境，富裕家族開始把黃金視為更能對抗不確定性的資產。花旗也因此擴充金庫服務，強化黃金保管與結算布局。

利率 通膨

上一則

馬斯克：未來20年機器人達千億台

下一則

連30紅 台工業、製造業生產指數創新高

延伸閱讀

國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌

國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌
PMI強勁添升息疑慮 10年期美債殖利率創19年新高

PMI強勁添升息疑慮 10年期美債殖利率創19年新高
美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券
聯準會升息壓力 新興市場硬扛

聯準會升息壓力 新興市場硬扛

熱門新聞

美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
研究發現，AI模型回答財務問題的出錯率高，但Claude Opus 5「推論」模式表現最佳。(路透)

研究：AI模型回答財務問題出錯率高 表現最優的是這款

2026-09-19 10:59

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎