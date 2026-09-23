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中推「國產國用」 矛頭轉向博通交換器晶片 希望降低AI設施對外國依賴

編譯劉忠勇／綜合外電
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博通的交換器晶片。（路透）
博通的交換器晶片。（路透）

英國金融時報引述知情人士報導，中國官方正盤點國營資料中心使用博通交換器晶片的情況，可能要求減少採用，以扶植本土業者、降低AI基礎設施對外國設備的依賴。

兩名知情人士表示，負責監督國營企業的國務院國有資產監督管理委員會（國資委），近幾周調查國營資料中心使用博通交換器的數量。高階交換器可在資料中心內高速傳輸大量資料。知情人士說，這項調查旨在配合「國產國用」政策，推動公家部門採用更多本土半導體和AI產品。

其中一人表示，初步調查發現，國營企業使用博通交換器晶片的比率可能高達九成。國資委可能據此以非正式方式，指示國內資料中心減少使用博通交換器。

中國企業對AI模型訓練的需求增加，使資料中心交換器成為持續成長的市場，可能為本土供應商帶來數十億美元營收。博通、輝達和華為都在中國銷售高階交換器。知情人士說，國營資料中心已不得使用輝達產品，但仍有不少博通交換器。

國資委也在調查，博通是否利用市場領先地位搭售其他產品，或要求客戶大量採購，一次購買的交換器晶片可能多達數萬顆。博通據稱的這種的做法也使新華三、銳捷網路等中國業者難以改向華為等其他供應商採購。政府機關、公立機構和國營企業的採購清單，通常優先列入新華三和銳捷。這些單位每年採購的資訊設備達數十億美元。

北京正推動企業採用國產交換器，並指出華為產品的資料傳輸能力已有提升，有助於訓練和執行AI模型。不過，業界專家說，華為產品仍比採用博通晶片的交換器耗電，使用者的電費也會增加。

華為的資料中心事業向來是自家交換器的最大客戶；與華為競爭資料中心機櫃業務的新華三和銳捷，則仰賴博通產品。資料中心機櫃製造商的銷售人員表示，博通交換器若受限制，字節跳動和阿里巴巴等民營企業經營的資料中心不在適用範圍，現有設備也不會拆除。他說，這是推動供應鏈國產化的更大政策的一環。

精華 FAQ

  • 國資委主要是在盤點國營資料中心使用博通高階交換器的規模，並評估是否以非正式方式要求減少採用，藉此推動公部門轉向本土半導體與AI產品。

  • 博通交換器被廣泛用於資料中心高速傳輸大量資料，且國營企業使用比率可能高達9成。若限制採購，將牽動龐大市場，也影響新華三、銳捷與華為等供應鏈。

  • 北京希望藉此提升供應鏈自主性，讓華為等本土廠商受惠，但業界認為華為產品可能比博通方案更耗電，導致企業資料中心的電費與營運成本上升。

輝達 國務院 博通

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