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去年全球新油氣田數量探新低 只剩2013年頂峰時期1/10

編譯任中原／綜合報導

全球油氣探勘拉警報！2025年全球僅新發現19個大型石油天然氣田，只剩2013年頂峰時期的十分之一，發現的油氣蘊藏量更只有2013年時的十分之一，不僅規模急遽萎縮，數量更是1980年開始有這項統計數字以來的最低。

油、氣新發現案減緩的一大原因，是全球能源業者受到「去碳化」運動影響，減少投資，因而壓抑油、氣探勘活動。2020年來，西方石油業者承受環保團體及投資人的壓力愈來愈重，促使業者將資金轉向再生能源。此外，原料成本上升，使探勘費用增加，使企業轉為擴大現有油、氣田產量。國際能源總署（IEA）的數據顯示，2025年全球上游油氣開發總支出約5400億美元，比十年前減少約40%。

另一項主要原因，是技術面的挑戰升高，由於更多新發現的油、氣田位於深海地區，使開發需時更久，IEA估計，目前從探勘到開始生產約需時20年。

新發現的蘊藏量減少，可能使業者未來無法維持產量，難以因應全世界的需求，因為新興經濟體人口持續增加，而先進國家加速發展人工智慧，都將使能源需求只增不減。

不過，如今美國能源政策轉向，及俄烏等衝突的衝擊，使去碳化的動能減弱，並使全世界重新擔憂能源安全。

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