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以自己的語言使用AI 全球60家AI實驗室簽署承諾

國際中心／綜合外電

包括Nvidia輝達（另稱英偉達）在內的全球60家AI實驗室、研究機構、企業，21日共同簽署一項承諾，目標要讓約34億人能以自己的語言，使用人工智慧（AI）。

輝達指出，這項共同承諾將擴大開放模型、資料集和工具的取得管道，讓更多人能依照自身需求使用AI。

這項聯合承諾由蓋茲基金會主導，包含輝達、微軟Google、亞馬遜、OpenAI基金會、Anthropic等重要AI公司都有參與。

蓋茲基金會指出，全球約有7000種語言，但卻只有很小一部分擁有足夠資源，能支援功能強大的AI。許多語言被稱為「低資源語言」，使用這些語言的人可能因為相關系統的準確度較低、實用性較差，或較難理解他們的溝通方式，因而無法獲得充分的服務。

這項挑戰不僅是文字翻譯，在不方便打字或較難使用文字介面的情況下，語音可能格外重要，因為這個方法讓人類可以透過自然口語表達與AI互動。

蓋茲基金會指出，方言、俚語、慣用語和文化脈絡，都可能改變語意；在準確性至關重要的情況下，甚至可能導致嚴重後果。縮小落差，可讓數十億人更容易取得和使用AI提供的資訊與服務，涵蓋醫療、教育、農業、金融服務和公共服務等多個領域。

精華 FAQ

  • 主要目標是讓約34億人能以自己的語言使用AI，並透過開放模型、資料集與工具，提升不同語言使用者取得AI服務的能力。

  • 這項承諾由蓋茲基金會主導，參與者包括輝達、微軟、Google、亞馬遜、OpenAI基金會、Anthropic等多家重要AI公司與研究機構。

  • 因為全球約有7000種語言，但只有少數具備足夠資源支援強大AI；低資源語言若準確度不足，可能影響醫療、教育、金融與公共服務等應用。

輝達 Google 微軟

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