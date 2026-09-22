國際油價翻黑 伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

荷莫茲海峽附近的船隻。（路透資料照）

日本共同社22日報導，伊朗 一位高級政府官員透露，伊朗表示，如果美國開始採取一些措施，降低軍事壓力，伊朗將在七天內重新開放荷莫茲海峽 。國際油價 應聲翻黑，布蘭特和西德州跌幅都超過1%。

這名官員告訴共同社，此提案已透過調解人，傳達給華盛頓。

布蘭特22日稍早一度漲近2%，至每桶102.3美元，美伊情勢似有趨緩跡象消息傳出後，一度跌1.65%，至每桶98.68美元。21日盤中也一度跌破100美元大關。

西德州22日走勢也類似，但跌幅一度達2.5%，報每桶93.36美元，跌幅比布蘭特深。西德州原油期貨21日收盤已跌破100美元大關，是9月9日以來首見。

德黑蘭當局計劃利用本周在紐約舉行的聯合國大會，與充當中間人的國家商討。

這名官員倒是排除了伊朗總統和美國總統川普在會議場邊會面的可能性，但表示雙方仍有可能達成協議。

他也不忘強調，如果外交途徑要取得進展，華盛頓必須展現出認真和決心。

這位官員表示，伊朗正在尋求華盛頓方面的信號，表明其準備重返談判桌，並採取措施結束美國對伊朗港口的軍事封鎖，以及停止與荷莫茲海峽有關的軍事行動。

據這位官員稱，如果採取這些措施，伊朗準備在七天內重新開放這條戰略水道，並重返談判桌。

德黑蘭日益重視外交之際，對其港口的限制擠壓了原油出口，而原油出口是其主要收入來源之一。