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鈉電池競賽 歐美落後中國 通用等生產規模起不來

編譯陳苓／綜合報導
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歐美電池新創原本想靠新興的鈉電池，超車中國競爭對手，但專家指出，西方業者錯過良機，鈉電池生產已由中國主導。

英國金融時報（FT）報導，中企長安汽車將採用寧德時代9月交付的鈉電池，發布全球首款量產的鈉電池電動車。中國欲維持在電池設計製造的強國地位，當地鈉電池產能遠超乎需求。

顧問公司CRU集團的電池成本主管瑞德說，「西方錯失良機」，未能率先推出鈉電池；要擴大相關供應鏈，每間工廠須投資1億美元以上，中國以外的地方未見此種投資。

鈉電池可用海水等供給充沛的原料製成，而鋰電池則仰賴中國掌控的金屬，如石墨與鈷，西方企業原想藉鈉電池突破中國對稀土等電池金屬的掌控。瑞銀預測，鈉電池成本或許會在2027年前與鋰電池相等，而且鈉電池價格可望在2030年前最多大減三成，帶動這個科技在2035年快速成長。

西方業者如通用汽車（GM）、新創公司Tiamat Energy等均投資於鈉電池，但生產規模遠不及中國。CRU資料指出，中國規畫中與營運中的鈉電池超級工廠，產能超過400 GWh（百萬度），世界其餘各地只有11 GWh。

中國也稱霸2025年的鈉電池商標申請，以寧德時代最為活躍。據PitchBook，中國的順為資本與同創偉業，過去十年來是積極支持鈉電池新創的創投集團。

瑞典鈉電池材料製造商Altris執行長柏奎斯特說，主要經濟體需要決定，是否要繼續依賴「潛在敵手的電池」，「對歐洲而言，這攸關是否要當這項產品的長期消費者、且繼續向中國採購？抑或要表明立場，建造價值鏈？」

鈉電池的能量密度低於部分電動車電池，意味續航力較低，但在極端溫度下表現較佳、也較安全，可能適合三輪電動車等小型車輛、或炎熱或酷寒環境。

長安汽車表示，鈉電池在攝氏零下20度，充電速度較傳統鋰電池快6%；在攝氏零下10度，充電速度快21%。

鈉電池更安全、充電速度也更快，在儲能與資料中心可望有強勁需求。CRU預計，鈉電池或許會與鋰電池相輔相成，不會取代鋰電池，而是產生新需求。GM已與Peak Energy合作研發鈉電池儲能系統，計畫2028年量產。

精華 FAQ

  • 因為中國已率先建立大規模產能與投資布局，西方企業雖有研發與合作案，卻未能及早量產並擴大供應鏈，導致市場主導權逐漸被中國掌握。

  • CRU資料顯示，中國規畫中與營運中的鈉電池超級工廠產能超過400 GWh，世界其他地區合計只有11 GWh，顯示全球供應鏈明顯向中國集中。

  • 鈉電池在低溫下充電更快、也較安全，適合儲能、小型車與極端氣候場景，但能量密度較低，因此更可能與鋰電池互補，而非全面取代。

電動車 供應鏈

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