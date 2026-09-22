我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

軟銀加碼OpenAI 發債110億美元籌錢

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
軟銀集團為了加碼投資OpenAI，計劃發行逾110億美元非投資級債券來籌資。（路...
軟銀集團為了加碼投資OpenAI，計劃發行逾110億美元非投資級債券來籌資。（路透）

彭博引述知情人士報導，軟銀集團為了加碼投資OpenAI，計畫發行逾110億美元非投資級債券籌資；若全數完成，規模可望創單一企業發行這類債券的紀錄。

知情人士透露，軟銀計畫發行三種年期、合計100億美元的美元債券，與兩種年期、合計10億歐元（約11億美元）的歐元債券。部分資金將用於追加投資OpenAI，預計下月完成。這批債券最快可能24日訂價。

軟銀是全球數一數二的AI投資者，承諾投資OpenAI近650億美元後，日後能否從這筆持股獲利，對軟銀財務表現日益重要。

軟銀3月取得400億美元過渡性貸款，用於追加投資OpenAI，最近已清償其中尚未償還的259億美元。為擴充AI投資所需資金，軟銀近來頻頻向債市籌資。

截至上周結束，軟銀潛在新增舉債已接近210億美元。知情人士上周五表示，軟銀以旗下晶片業者安謀（Arm Holdings）股票作擔保的貸款，增加50億美元至250億美元；最近也把既有信用額度提高4.5億美元至65億美元。

阿波羅全球管理公司也正洽談把提供軟銀的貸款增加36億美元至90億美元，協助軟銀投資OpenAI。知情人士表示，孫正義創辦並領導的軟銀另外還取得118.7億美元貸款，同樣用於支持OpenAI投資。軟銀今年為籌措資金，已發行近150億美元的各幣別債券。彭博彙整的資料顯示，軟銀是2026年迄今債市發債規模最大的非投資級企業。軟銀今年也以OpenAI持股作擔保，取得100億美元貸款。

多數主要經濟體對抗通膨之際，市場舉債成本普遍上升。彭博彙整的資料顯示，軟銀2031年到期美元債券殖利率本月稍早升至8.2%，高於1月最低的6.7%，主因信用利差擴大，美國公債殖利率也攀升。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，軟銀擬發行逾110億美元非投資級債券，包括100億美元美元債與10億歐元債，若全數完成，可能創下單一企業發行此類債券的紀錄。

  • 部分資金將用於追加投資OpenAI，軟銀先前已承諾投資近650億美元，因此未來能否從OpenAI持股獲利，已成為影響其財務表現的重要因素。

  • 軟銀除發債外，也持續增加貸款與信用額度，包括Arm股票擔保貸款、與Apollo洽談的貸款，以及以OpenAI持股作擔保的融資，整體新增舉債已接近210億美元。

軟銀 OpenAI 債券

上一則

折疊機iPhone Duo量產卡關 牽動蘋果整年銷量

下一則

告別內卷 中國光電設備巨頭陽光電源漲價5%-15%

延伸閱讀

孫正義豪賭OpenAI再加槓桿 軟銀借到118.7億美元

孫正義豪賭OpenAI再加槓桿 軟銀借到118.7億美元
Anthropic年營收拚破千億美元、搶11月上市 OpenAI現金缺口仍大

Anthropic年營收拚破千億美元、搶11月上市 OpenAI現金缺口仍大
美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券
AI三巨頭喊煞車 晶片股遭殃 分析師認為短空長多

AI三巨頭喊煞車 晶片股遭殃 分析師認為短空長多

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」