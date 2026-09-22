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瑞銀：東京干預也難改日圓走弱趨勢 反成賣出良機

編譯季晶晶／綜合外電
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瑞銀資產管理認為，日本央行升息仍難支撐日圓持續走強；若日本當局再次出手干預匯市，...
瑞銀資產管理認為，日本央行升息仍難支撐日圓持續走強；若日本當局再次出手干預匯市，可能帶來賣出日圓的機會。(路透)

瑞銀資產管理公司（UBS Asset Management）認為，日本央行上周五升息，不足以扭轉日圓弱勢，如果日本當局再度進場買進日圓，反而可能是賣出的好時機。

瑞銀資產管理全球主權貨幣固定收益主管Kevin Zhao表示，今年7月日圓跌至約164日圓兌1美元、創40年來低點時，日本與美國聯手買進日圓，他趁勢賣出，目前正等待下一次機會。

亞洲市場周二早盤，日圓在1美元兌157.50附近波動。

市場原本期待日本央行加快升息，但上周五升息後，日圓再度走貶。日本當局已詢問匯率報價，這通常是干預匯市之前的動作。

Zhao表示，「偏向弱勢日圓的基本政策沒有改變。美元兌日圓匯率可能繼續走高，但當局終會再次干預，否則顏面掛不住。」

他對日本升息能否持續推高日圓「非常懷疑」，因為聯準會也可能升息，使美日利差維持不變。交易員預計日本央行到6月可能再升息三次，聯準會同期也可能升息三次。

他問：「聯準會降息時，美元兌日圓都沒有下跌；現在聯準會升息，美元又怎麼可能大跌？」

至於日本央行是否會積極升息，Zhao也抱持懷疑態度。他認為，日本首相高市早苗仍傾向擴大支出以支持經濟； 在股市上漲、名目GDP成長的情況下，日本央行沒有迫切升息的壓力。日本政府債務龐大，維持低利率也有利於減輕政府的利息負擔，因此日圓難以單靠日本央行的政策轉向持續走強。

精華 FAQ

  • 瑞銀認為，日本央行升息幅度與節奏不足以改變偏弱日圓的基本面；同時聯準會也可能持續升息，讓美日利差未必明顯收斂，因此日圓仍缺乏持續走強的條件。

  • 瑞銀資產管理主管Kevin Zhao表示，若日本當局再度買進日圓干預匯市，反而可能是短線賣出日圓的好時機，因為干預通常只能帶來暫時波動，難以改變長期趨勢。

  • 文中指出，日本政府債務龐大，維持低利率有助減輕利息負擔；加上高市早苗傾向擴大支出，股市與名目GDP也在成長，讓日本央行缺乏急迫升息壓力。

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