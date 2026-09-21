我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人

幫子女買房小心變長期麻煩 財務顧問揭「頭期款」3大陷阱

柴油大漲 川普提議設100億元基金重建波灣能源設施

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為7月26日衛星影像顯示，沙烏地阿拉伯吉贊的一處石油設施遇襲冒出濃煙；葉門青年...
圖為7月26日衛星影像顯示，沙烏地阿拉伯吉贊的一處石油設施遇襲冒出濃煙；葉門青年運動宣稱前一天曾攻擊當地的沙烏地阿美設施。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗戰事與烏克蘭戰爭擠壓能源供應，推升美國柴油價格創高，川普政府因此提議成立100億美元基金重建波灣能源設施，並要求烏克蘭停止攻擊俄國煉油廠以紓解短缺。

伊朗戰事和烏克蘭戰爭同時擠壓能源供應，美國柴油價格創新高，這使得川普政府在期中選舉前面臨強大的政治壓力。

川普政府提議出資重建中東能源設施，川普同時要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠。至於同黨籍（共和黨）議員提出的柴油出口禁令，白宮目前並不考慮。

中東重建計畫商談中

華爾街日報引述美國與中東官員報導，川普政府提議出資50億美元，並爭取沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等八個中東夥伴合力再出50億美元，打算成立總額100億美元的基金。

這筆錢將用於修復遭戰火破壞的波灣能源設施，同時開闢不依賴荷莫茲海峽的油氣運輸路線。

但中東官員擔心，在尚未與伊朗達成和平協議前重建，新設施可能再次遭到攻擊。現在談重建恐為時過早。

原油與柴油卡不同環節

荷莫茲海峽的運輸問題影響原油價格，煉油設施受損則影響柴油供應。原油進煉油廠加工，才能變成包括柴油在內的成品油。

原油價格目前變動有限, 布蘭特原油價格跌0.04%至每桶100.3美元，西德州原油則微幅上漲0.02%至每桶95.95美元。

原油價格暫時持穩，並不代表柴油供應壓力已經解除。即使荷莫茲海峽完全重開，受損的煉油設施也無法立即修復。美國柴油價格已升至每加侖6.51美元，較2月伊朗戰事爆發時上漲逾70%。

部分共和黨議員候選人促禁柴油出口

金融時報報導，來自農業州的共和黨議員要求川普暫停柴油出口。柴油是卡車和農業機具的重要燃料，漲價正加重農民與貨運業者的負擔，並推高商品運輸成本。但白宮官員表示，目前不考慮出口禁令。

美國石油業者也反對禁令。他們警告，部分美國地區仰賴進口柴油；如果美國減少出口，國際價格可能上漲，反過來推高這些地區的成本。仰賴美國柴油的歐洲也可能受創。

川普要烏克蘭停炸俄煉油廠

金融時報引述知情人士報導，川普周日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，要求烏軍停止攻擊俄國煉油廠，希望俄國柴油能進入全球市場，緩解短缺。

但烏克蘭官員認為，攻擊俄國能源設施是向莫斯科施壓的手段。基輔先前表示，若俄方也停止攻擊烏克蘭能源設施，烏方願意遵守對等停火。

精華 FAQ

  • 因伊朗戰事與烏克蘭戰爭同時擠壓能源供應，柴油價格大漲，川普政府面臨期中選舉壓力，因此提議籌資重建遭破壞的波灣能源設施，並開闢不依賴荷莫茲海峽的運輸路線。

  • 川普政府擬先出資50億美元，再爭取沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等8個中東夥伴共同提供另50億美元，合計100億美元，主要用於修復波灣能源設施，並建立替代油氣運輸通道。

  • 對於共和黨議員提出的柴油出口禁令，白宮表示目前不考慮；另一方面，川普在與澤倫斯基通話時要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯煉油廠，希望俄國柴油能重回全球市場以緩解供應緊張。

川普 伊朗 油價

上一則

美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆

延伸閱讀

川普稱全球燃料荒非中東造成 怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界

川普稱全球燃料荒非中東造成 怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界
美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭

美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭
川普：俄烏戰爭致柴油漲價 兩國同意不打能源目標

川普：俄烏戰爭致柴油漲價 兩國同意不打能源目標
沙國取消部分原油船貨 全球搶美油 西德州大漲逾4% 漲幅超布蘭特

沙國取消部分原油船貨 全球搶美油 西德州大漲逾4% 漲幅超布蘭特

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲

傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女