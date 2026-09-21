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K-beauty爆發 南韓美妝股強勢崛起 ODM巨頭狂飆搶走晶片股風采

編譯葉亭均／綜合外電
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「K-beauty」美妝股近期表現強勁。圖為一名模特兒在今年的韓國美妝節上示範。...
「K-beauty」美妝股近期表現強勁。圖為一名模特兒在今年的韓國美妝節上示範。（歐新社）

南韓化妝品企業正從晶片製造巨頭手中搶走「鎂光燈」，此時投資人在日益擁擠的AI交易之外尋找替代標的，而南韓化妝品產業正受惠於全球人氣持續升溫。

所謂的「K-beauty」美妝股近期表現強勁，隨著出口大增，鞏固市場對南韓美妝產業在全球進一步擴大影響力的預期。韓國製造商的美妝產品種類多元、價格也相對親民，再加上該產業較不容易受到景氣循環波動影響，因此提高美妝股的吸引力。

南韓股市本季最大贏家之一，就是主要的ODM業者（原廠委託設計製造商），這類業者負責產品設計、研發與生產，再由品牌商貼牌銷售。其中，Cosmax自6月底以來股價狂飆約76%，成為藍籌股KOSPI 200指數中漲幅最大的個股；競爭同業Kolmar Korea同期也上漲46%。

相較下，兩大晶片製造商SK海力士與三星電子同期間股價都下跌至少20%。

Lombard Odier Singapore資深總體策略師李和明（Homin Lee，音譯）表示，「南韓化妝品ODM是出口成功的典範，只是某種程度上被科技硬體貿易的歷史性繁榮掩蓋了」。他說，這些企業都優勢包括具有競爭力、能迅速推出產品，而且全球「韓流」趨勢盛行。

這些ODM業者為主打韓方草本的Beauty of Joseon、主打純淨美妝的Round Lab等韓系獨立美妝品牌代工，也替萊雅（L'Oréal）、雅詩蘭黛（Estée Lauder）等國際品牌供貨。麥格理集團表示，隨著成長題材從美國進一步延伸至歐洲，這些企業正獲得更強勁的成長動能。

韓國海關數據顯示，8月南韓化妝品出口年增52%，創2024年1月以來最大增幅，足以證明這個產業的成功。

Bonham投資管理公司共同創辦人兼執行長張仰輝（Paul Chong )表示，「背後的推動力是韓國文化在全球崛起，K-pop和K-drama的全球人氣就是明顯例證。這股現象讓韓國美妝產品能夠毫不費力地走向全球市場。」

當然，K-beauty美妝股已經從上月高點回落，而且目前偏高的估值可能成為股價重新取得上升動能的阻力。南韓三大化妝品ODM業者，包括Cosmecca Korea在內，目前本益比都高於未來12個月預估獲利的15倍；相較下，三星電子與SK海力士的本益比都低於五倍。

精華 FAQ

  • 主要因投資人在AI交易之外尋找替代標的，而K-beauty受全球韓流、出口成長與產品多元平價等優勢帶動，吸引力明顯升高，且景氣敏感度也較低。

  • Cosmax自6月底以來上漲約76%，成為KOSPI 200中漲幅最大個股；Kolmar Korea同期也上漲46%。這兩家ODM業者因代工與研發能力受惠最大。

  • 成長動能來自韓流文化、出口年增52%與歐美市場擴張；風險則是股價已從高點回落，加上三大ODM本益比多高於15倍，估值偏貴可能限制續漲。

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