南韓啟動韓元24小時支付測試 外資明年可在境外交易韓元
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南韓央行周一上午9時啟動韓元全天候支付系統測試，為明年進一步開放外資交易韓元鋪路。
南韓央行表示，首批有四家南韓銀行參與，其中兩家已完成總額14億韓元（約100萬美元）的交易。外國銀行也將加入測試，但時間尚未敲定。
南韓正逐步建立韓元全天候交易與結算機制。南韓境內美元兌韓元交易已於7月改為24小時制，而海外投資人也將於明年1月起，獲准在南韓境外彼此交易、轉移和結算韓元。
首爾當局今年宣布這些措施，盼讓全球投資人更容易進入韓元市場，並爭取MSCI將韓股升級為已開發市場。南韓央行表示，將持續監測系統運作、改善系統，並增加參與機構。
主要是建立韓元全天候交易與結算機制，先透過24小時支付測試確認系統運作，再逐步開放外資參與，為明年境外韓元交易鋪路。 首批共有4家南韓銀行參與測試，其中已有2家完成總額14億韓元、約100萬美元的交易；外國銀行之後也會加入，但時程尚未確定。 南韓已將境內美元兌韓元交易改為24小時制，並計劃讓海外投資人自明年1月起，在南韓境外彼此交易、轉移和結算韓元。
精華 FAQ
主要是建立韓元全天候交易與結算機制，先透過24小時支付測試確認系統運作，再逐步開放外資參與，為明年境外韓元交易鋪路。
首批共有4家南韓銀行參與測試，其中已有2家完成總額14億韓元、約100萬美元的交易；外國銀行之後也會加入，但時程尚未確定。
南韓已將境內美元兌韓元交易改為24小時制，並計劃讓海外投資人自明年1月起，在南韓境外彼此交易、轉移和結算韓元。
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