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軟銀加碼押注OpenAI 傳擬發逾110億美元債券 將創非投資級發債紀錄

編譯劉忠勇／綜合外電
孫正義創辦並領導的軟銀集團繼續豪押OpenAI。（路透）
孫正義創辦並領導的軟銀集團繼續豪押OpenAI。（路透）

彭博引述知情人士報導，軟銀集團計劃發行逾110億美元非投資級債券，為加碼投資OpenAI籌資；若全數完成，規模可望創單一企業同類發債紀錄。

知情人士透露，軟銀計劃發行三種年期、合計100億美元的美元債券，以及兩種年期、合計10億歐元（11億美元）的歐元債券。部分資金將用於追加投資OpenAI，預計下月完成。這批債券最快可能周四訂價。

軟銀是全球數一數二的AI投資者，承諾投資OpenAI近650億美元後，日後能否從這筆持股獲利，對軟銀財務表現日益重要。

軟銀3月取得400億美元過渡性貸款，用於追加投資OpenAI，最近已清償其中尚未償還的259億美元。為擴充AI投資所需資金，軟銀近來頻頻向債市籌資。

截至上周結束，軟銀潛在新增舉債已接近210億美元。知情人士上周五表示，軟銀以旗下晶片業者安謀（Arm Holdings）股票作擔保的貸款，增加50億美元至250億美元；最近也把既有信用額度提高4.5億美元至65億美元。

阿波羅全球管理公司也正洽談把提供軟銀的貸款增加36億美元至90億美元，協助軟銀投資OpenAI。知情人士表示，孫正義創辦並領導的軟銀另外還取得118.7億美元貸款，同樣用於支持OpenAI投資。

軟銀今年為籌措資金，已發行近150億美元的各幣別債券。彭博彙整的資料顯示，軟銀是2026年迄今債市發債規模最大的非投資級企業。軟銀今年也以OpenAI持股作擔保，取得100億美元貸款。

多數主要經濟體對抗通膨之際，市場舉債成本普遍上升。彭博彙整的資料顯示，軟銀2031年到期美元債券殖利率本月稍早升至8.2%，高於1月最低的6.7%，主因信用利差擴大，美國公債殖利率也攀升。

OpenAI執行長奧特曼表示，該公司今年不會上市。上市原可提高軟銀這筆投資的流動性，因此投資人密切留意他的說法。

史坦普全球給予軟銀BB+信用評等，是非投資級中的最高一級。相較之下，2026年公司債發行規模最大的兩家企業Alphabet和亞馬遜，信用評等分別為AA+和AA，均高於日本主權信用評等。

精華 FAQ

  • 軟銀計劃透過發債籌措資金，主要用於追加投資OpenAI。由於該公司已承諾巨額投資，未來能否從持股獲利，已成為其財務表現的重要關鍵。

  • 知情人士指出，軟銀將發行三種年期、合計100億美元的美元債，以及兩種年期、合計10億歐元、約11億美元的歐元債，最快可能周四訂價。

  • 軟銀近期頻繁向債市籌資，潛在新增舉債接近210億美元，並已清償3月過渡貸款中尚未償還的259億美元，另有多筆以Arm或OpenAI持股擔保的貸款。

軟銀 OpenAI 債券

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