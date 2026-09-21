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越股熬8年正式加入富時新興市場之列 60億美元活水可期 唯缺AI題材

編譯劉忠勇／綜合外電
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富時羅素公布，胡志明市證券交易所共有27家企業符合納入全球股票指數系列及相關指數...
富時羅素公布，胡志明市證券交易所共有27家企業符合納入全球股票指數系列及相關指數的資格。（路透）

越南股市周一正式納入富時羅素（FTSE Russell）次級新興市場指數，結束2018年以來的漫長升格之路。富時羅素估計，這項調整最多可為越南引進60億美元資金。不過，外資持股上限、流通股不足，以及缺乏台灣和南韓具備的AI供應鏈題材，仍可能限制後續資金流入。

越南這次從邊境市場升格為次級新興市場，和中國及印度同列，有助越南企業拓展籌資管道，也可望為政府追求10%經濟成長目標增添助力。

富時羅素將分四階段把越南股票納入指數權重，9月先納入10%，2027年3月再增加20%，6月和9月各增加35%。

富時羅素公布，胡志明市證券交易所共有27家企業符合納入全球股票指數系列及相關指數的資格，符合資格的企業以銀行和證券業居多，另包括越南最大民營企業Vingroup和房地產開發商Novaland。

SSI證券全球市場長Thomas Nguyen認為，最初的熱度過後，市場交投可能再度降溫，直到接近2027年才會回升。明年3月進入下一階段時，納入比重較高，對當地市場的影響也會更明顯。

Vanguard澳洲亞太投資管理和全球股票主管伯恩斯（Duncan Burns）表示，只要越南仍列入富時指數，Vanguard就打算長期持有越南資產。取消外資買股前須預先備妥資金的規定，也使Vanguard等國際投資人更容易進場。

越南近年還啟用和南韓交易所共同開發的KRX交易系統，改善股市基礎設施，並建立國際券商制度，讓外資可透過既有的國際券商向越南證券業者下單，不必另開當地帳戶。這些改革是越南取得升等的關鍵。

不過，升為新興市場並不保證資金全面湧入。亞洲證券業和金融市場協會執行長史坦（Peter Stein）指出，外資持股限制和部分股票可供交易的數量不足，使許多投資人實際上仍難以買進中意的企業。

他也說，目前市場追逐AI題材，能說明自身在全球AI供應鏈扮演何種角色的市場，表現格外亮眼；南韓股市已大幅上漲，台灣也有類似表現，日本同樣受惠，但越南目前缺少這項題材。

越南升等後，市場也開始期待MSCI跟進。預計2027年上路的集中交易對手結算機制，可望使越南更接近MSCI的市場開放標準。

Thomas Nguyen表示，富時升等著重市場是否容易進出，MSCI升等則牽涉更大的資金規模，因此集中交易對手結算機制將是越南爭取MSCI升等的關鍵。

精華 FAQ

  • 富時羅素估計，越南納入次級新興市場後，最多可吸引約60億美元資金。此舉也有助越南企業拓展籌資管道，並為政府追求10%經濟成長目標提供助力。

  • 富時羅素將分4階段納入越南股票權重，先在9月加入10%，再於2027年3月提高20%，之後6月與9月各再增加35%，使資金影響逐步擴大。

  • 因為越南仍有外資持股上限、可交易股票數量不足等問題，且缺少AI供應鏈題材，難像南韓、台灣與日本那樣受惠於市場熱度，資金流入可能較為有限。

新興市場 越南 印度

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