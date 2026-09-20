我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區同一路口5個月內再現「街頭占道」 約30輛機車聚集甩尾

川普提前返回白宮 利雅德遇襲美警告情勢恐快速升級

日銀突襲檢查 日圓貶幅收斂 市場解讀官方干預前兆

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本銀行（BOJ）突然進行「匯率檢查」，向主要交易商查詢匯率價位。（路透）
日本銀行（BOJ）突然進行「匯率檢查」，向主要交易商查詢匯率價位。（路透）

日經新聞報導，日本銀行（BOJ）突然進行「匯率檢查」，向主要交易商查詢匯率價位，由於此舉通常被視為官方干預前兆，日圓19日貶幅收斂，從盤中低點拉升逾1日圓。

彭博數據顯示，日圓19日紐約收盤跌0.58%，報156.88日圓兌1美元。盤中最低曾摔落1.3%至158.05兌1美元，因為日銀當天雖如市場預期升息1碼（0.25個百分點）至1.25%，但央行前瞻指引不如預期那麼「鷹」。

報導指出，日銀升息理應加重日圓升值壓力，不料日圓不升反貶，政府與央行官員可能更憂心匯率波動加劇，因而由日銀代表財務省進行匯率檢查。

美銀（BofA）外匯策略師柯恩說：「日銀升息但日圓照樣急貶，但今天的匯率檢查又向市場發出警告。」他指出，日本財務省「已展現再砸大量外匯準備干預的意向，這理應再度引起市場關注」。

匯市交易員表示，這次的匯率檢查讓市場措手不及，未等到日圓兌美元匯率貶到160再行動。某避險基金消息來源說：「匯率檢查後，我們已提高警覺，防範日銀和政府在假期期間干預的風險。」

自19日起，日本進入為期五天的「白銀周」假期，連假期間匯市通常交易清淡，可能放大日圓波動，但日本當局若趁此時進場，亦可擴大干預效應。日本當局提前進行「匯率檢查」，可能希望嚇阻日圓賣壓。

今年5月「黃金周」前後，日本當局就曾進場干預，先是日圓在假期前貶破160後出手，然後在假期期間交投淡靜時再度干預。

日圓7月貶到約164兌1美元的40年最弱價位，促使美國與日本進行1998年來首次聯手干預，讓放空日圓的交易員面臨更大損失。後來干預效應減弱，但隨著日銀可望升息的預期增濃，9月初日圓再度勁升。

精華 FAQ

  • 因為匯率檢查通常代表財務省掌握市場異常波動，並評估是否介入。這次行動又發生在日圓急貶後，因此被解讀為官方可能很快出手穩定匯市。

  • 日圓盤中一度貶到158.05兌1美元，跌幅達1.3%，但消息傳出後收斂，紐約收盤報156.88，僅跌0.58%。顯示市場對干預風險迅速提高警覺。

  • 因為假期期間匯市交易通常較清淡，流動性不足容易放大匯率波動，也可能讓官方干預效果更明顯。市場因此擔心日本政府與日銀趁假期進場穩定日圓。

日本 匯率 央行

上一則

升息利空出盡 比特幣漲破8.1萬美元

延伸閱讀

日銀升息聲浪高 日圓攀7個月新高

日銀升息聲浪高 日圓攀7個月新高
日本升息1碼 日圓不升反貶 市場認為「不夠鷹」

日本升息1碼 日圓不升反貶 市場認為「不夠鷹」
股神交棒、川習會將登場 下周開盤前回顧5件國際大事

股神交棒、川習會將登場 下周開盤前回顧5件國際大事
日本為阻貶日圓外匯存底大減796億美元 交易者如今押注升息看升日圓

日本為阻貶日圓外匯存底大減796億美元 交易者如今押注升息看升日圓

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」
放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過
地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」

地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」