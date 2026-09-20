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海運生質柴油 價格降到低點

編譯任中原／綜合報導
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由於中東戰爭持續推升傳統的船用燃料價格，再加上海運用生質柴油價格上周降到空前低點，船用生質燃料行情已低於傳統燃料價格，可能促使航商重新思考燃料策略，以順應世界各國的減碳目標。

報價機構Argus的資料顯示，鹿特丹港的船用生質柴油價格14日最低降到每公噸985美元，遠低於7月時的1,388美元，主因為生產商降價以提振銷售，幫助滿足歐盟的排碳目標。

同時，海運輕柴油上周漲到每公噸1,528.50美元，比2月中東開戰之前的714.50美元上漲一倍多。再考慮到為符合歐盟船用燃料排碳量限制所需成本，以及海運碳權的價格，生質柴油已比大部分海運用燃油更便宜。

Argus機構歐洲生質燃料訂價專家任金斯表示，這項「驚人的新發展」，將鼓勵航商「重新思考燃料策略，因為在考慮歐洲的排碳量規定後，生質燃料通常將比海運輕柴油便宜」。

生質燃料成分只要稍做調整，包括修改配方，或與傳統燃油混合，就能適用於大部分船隻，已成為業者最現實的減碳選項。生質燃料由穀物或有機廢棄物產生，但能源密度低於傳統燃油，貨輪每航次的生質燃料用量將約比傳統燃油多出7%-10%。

鹿特丹的生質柴油有一大部分是由廢棄物製造，生產作業大致未受到今年化石燃料漲價的影響。第2季鹿特丹生質柴油混合燃料比去年同期大增，且季比增加逾一倍，因中東戰爭使柴油價格急漲，及荷蘭執行歐盟的第3號（III）再生能源指令，要求海運燃料供應商減少燃料排碳量。

相較於甲醇與氨氣等替代燃料，生質燃料的優勢在於更適合現有船隻採用。船隻雖仍需要將油槽分成兩部分，分別貯存生質燃料及一般燃料，或調整燃料裝船流程，但不致成為障礙，而且並不麻煩。

精華 FAQ

  • 主因是中東戰爭推高海運輕柴油等傳統燃料價格，同時鹿特丹生質柴油因供給端降價而下滑，兩者交錯後，使生質燃料在計入排碳成本後更具價格優勢。

  • Argus資料顯示，鹿特丹港船用生質柴油14日最低降到每公噸985美元，明顯低於7月的1,388美元，顯示市場價格已回落到空前低點。

  • 因為生質燃料只需稍微調整配方或與傳統燃油混用，多數船隻就能使用，不像甲醇或氨氣需要大幅改裝，因此更容易在現有船隊快速導入。

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