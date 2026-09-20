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中國推跨境數位貨幣平台去美元化 英媒曝沙國已退出

中央社／倫敦20日綜合外電報導
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中國推出mBridge計畫，建立跨境央行數位貨幣平台。 （美聯社）
中國推出mBridge計畫，建立跨境央行數位貨幣平台。 （美聯社）

英國「金融時報」報導，沙烏地阿拉伯已退出由北京主導的「多邊央行數位貨幣橋」（mBridge）平台。中國正致力發展替代美元的跨境支付系統，這項數位貨幣計畫是其中一環。

mBridge平台已在美國引發爭議，擔心參與者可能利用該平台繞過美元主導的傳統支付系統，例如環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統。

根據金融時報（Financial Times），即將商業化的mBridge平台採用區塊鏈技術，讓各國央行使用自家數位貨幣直接進行交易，縮短外匯交易所需時間、降低交易成本，同時減少美元作為中介貨幣的角色。

沙烏地是美國在中東的長期盟友，2024年成為mBridge平台的積極參與者，加入中國、香港、泰國、阿拉伯聯合大公國及國際清算銀行（BIS）的行列。

但沙烏地中央銀行（SAMA）向金融時報證實已於去年退出，並稱這是按照原定計畫行事。沙國退出該平台一事，之前未對外公開。

被問及沙烏地央行是否受到美國施壓退出時，知情人士表示，鑑於沙國原本對這項計畫的參與就有限，若從這次退出決定做出更廣泛的推論，並不準確。

另一名知情人士則證實，沙烏地央行不再希望公開參與這項計畫，但他補充道，沙國仍以較低調的方式持續參與相關工作。

國際清算銀行已於2024年10月退出該平台。金融時報先前報導，美國曾施壓國際清算銀行要它退出。

國際清算銀行當時的總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）後來表示，該機構已從該計畫「畢業」，將其交由各參與央行接手，「不是因為失敗，也不是出於政治考量」。

美國總統川普（Donald Trump）曾揚言，如果金磚國家（BRICS）推動美元替代方案，將對相關國家祭出100%關稅。

康乃爾大學（Cornell University）教授兼布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員普拉薩（Eswar Prasad）表示，許多美國盟友認為，像mBridge這樣的倡議有利於自身經濟，也能降低過度依賴美元主導的全球金融體系。

但普拉薩說，「這些國家對於美國反對相關倡議同樣高度敏感」，尤其是那些可能降低美元重要性、甚至是提升人民幣在國際金融體系中角色的倡議。

泰國央行、阿聯央行、中國人民銀行、香港金融管理局等其他參與mBridge計畫的央行均拒絕置評。

澳門金融管理局今年加入該平台，並於6月正式開通系統。

精華 FAQ

  • 沙烏地央行表示，退出是依原定計畫進行，並未說明與美國施壓有關。知情人士也稱，沙國原先參與程度有限，且仍以較低調方式持續參與部分工作。

  • mBridge採用區塊鏈技術，讓各國央行以自家數位貨幣直接交易，縮短外匯結算時間、降低成本，並減少美元作為中介貨幣的角色。

  • 美國擔心mBridge可能讓參與者繞過美元主導的SWIFT體系，削弱美元地位；但部分盟友認為這類倡議有助經濟效率，也可降低過度依賴美元金融體系。

沙烏地阿拉伯 央行

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