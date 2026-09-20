我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克蘭西案流審後 前夫攜新妻上「60分鐘」首度受訪

川普：華府凱旋門將兼作軍事基地 配無人機狙擊手

官方統計：中東戰爭期間伊朗經濟萎縮逾10%

中央社／德黑蘭20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

官方數據顯示，2月底美國、以色列聯手展開攻擊後，伊朗經濟於這場中東戰爭期間萎縮幅度超過10%。

法新社報導，根據伊朗統計中心（Statistical Center of Iran）今天公布的資料，自從3月下旬至6月下旬，也就是波斯曆第一季期間，伊朗國內生產毛額（GDP）比去年同期縮減10.1%。

這個伊斯蘭共和國最高領袖和多名高階軍事官員2月28日命喪美國和以色列聯手空襲，伊朗自此與美國處於戰爭狀態。

相關攻擊引發德黑蘭的報復行動，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致全球油價飆升，戰火蔓延至整個中東地區。

此外，伊朗經濟長期受到惡性通膨和貨幣貶值所苦，而這在很大程度上源自於經濟制裁。

精華 FAQ

  • 伊朗統計中心指出，3月下旬至6月下旬的波斯曆第一季，伊朗國內生產毛額較去年同期縮減10.1%，顯示戰爭已對整體經濟造成明顯衝擊。

  • 內文指出，2月28日美國與以色列聯手空襲，造成伊朗最高領袖與多名高階軍官身亡，之後雙方陷入戰爭狀態，成為經濟急縮的重要背景。

  • 伊朗的報復行動包括封鎖荷莫茲海峽，導致全球油價飆升，戰火也因此向整個中東擴散；同時，伊朗原本就受制裁導致通膨與貨幣貶值嚴重。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

AI像超強颶風 吹翻科技巨頭的留才金招牌

下一則

AI狂潮擋不住 今年全球半導體市場估翻倍 記憶體恐缺到明年

延伸閱讀

川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌

川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌
專家之眼╱中東亂局外溢 強權始亂終棄

專家之眼╱中東亂局外溢 強權始亂終棄
伊朗：已就重新開放荷莫茲海峽向美方傳達條件

伊朗：已就重新開放荷莫茲海峽向美方傳達條件
聯合國報告：美國疑在伊朗無差別攻擊平民 涉犯戰爭罪

聯合國報告：美國疑在伊朗無差別攻擊平民 涉犯戰爭罪

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
美國聯準會主席華許（左）與總統川普關係融洽，賦予華許升息空間，而未惹火向來催促降息的川普。（路透）

華許升息 為何川普沒發飆反而力挺？「Fed傳聲筒」內幕全說了

2026-09-18 08:10
在日圓貶值和政府慷慨補助帶動下，特斯拉Model Y在日本出現全球最低價，每輛僅要360萬日圓。 歐新社

特斯拉Model Y全球最低價在日本 比勞力士手表還便宜

2026-09-18 08:39
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

2026-09-18 07:30
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」
放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過