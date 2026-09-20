官方統計：中東戰爭期間伊朗經濟萎縮逾10%
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官方數據顯示，2月底美國、以色列聯手展開攻擊後，伊朗經濟於這場中東戰爭期間萎縮幅度超過10%。
法新社報導，根據伊朗統計中心（Statistical Center of Iran）今天公布的資料，自從3月下旬至6月下旬，也就是波斯曆第一季期間，伊朗國內生產毛額（GDP）比去年同期縮減10.1%。
這個伊斯蘭共和國最高領袖和多名高階軍事官員2月28日命喪美國和以色列聯手空襲，伊朗自此與美國處於戰爭狀態。
相關攻擊引發德黑蘭的報復行動，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致全球油價飆升，戰火蔓延至整個中東地區。
此外，伊朗經濟長期受到惡性通膨和貨幣貶值所苦，而這在很大程度上源自於經濟制裁。
伊朗統計中心指出，3月下旬至6月下旬的波斯曆第一季，伊朗國內生產毛額較去年同期縮減10.1%，顯示戰爭已對整體經濟造成明顯衝擊。 內文指出，2月28日美國與以色列聯手空襲，造成伊朗最高領袖與多名高階軍官身亡，之後雙方陷入戰爭狀態，成為經濟急縮的重要背景。 伊朗的報復行動包括封鎖荷莫茲海峽，導致全球油價飆升，戰火也因此向整個中東擴散；同時，伊朗原本就受制裁導致通膨與貨幣貶值嚴重。
精華 FAQ
伊朗統計中心指出，3月下旬至6月下旬的波斯曆第一季，伊朗國內生產毛額較去年同期縮減10.1%，顯示戰爭已對整體經濟造成明顯衝擊。
內文指出，2月28日美國與以色列聯手空襲，造成伊朗最高領袖與多名高階軍官身亡，之後雙方陷入戰爭狀態，成為經濟急縮的重要背景。
伊朗的報復行動包括封鎖荷莫茲海峽，導致全球油價飆升，戰火也因此向整個中東擴散；同時，伊朗原本就受制裁導致通膨與貨幣貶值嚴重。
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