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糧食價格高漲 債市增添風險

財經新聞組／綜合報導
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聯準會升息對抗通膨，專家指出，持續上漲的食品價格仍可能對債券投資組合帶來新的挑戰...
聯準會升息對抗通膨，專家指出，持續上漲的食品價格仍可能對債券投資組合帶來新的挑戰。(路透)

今年來能源價格一直是債市承壓的重要原因，如今聖嬰現象持續發威，糧食價格可能是債市的下個風險來源，投資人正提前布局。

彭博資訊報導，超級聖嬰現象、化肥供應緊張、航運遇襲以及歐洲創紀錄高溫夏季帶來的影響，可能推高主食價格。即便聯準會（Fed）已升息並誓言對抗通膨，持續上漲的食品價格仍可能對債券投資組合帶來新的挑戰。

Carmignac、富達國際和Troy等資產管理機構正在買入避險工具，或削減對可能受到最嚴重衝擊國家的投資部位。共同管理Carmignac價值76億歐元（約87億美元）投資組合的阿列愛麗爾說，「我認為下一輪供應衝擊將出現在食品領域，目前市場尚未充分反映此一風險，尤其是我們預計這一過程將較為緩慢但會持續存在。」

今年以來，油價和天然氣價格飆升，加上市場對歐美債務負擔的擔憂，持續打壓政府債券，推動債券殖利率升至全球金融危機前以來的高點。與此同時，由於2025年豐收，食品價格一直在幫助抑制通膨。

巴克萊經濟學家認為，這種局面最快可能在今秋的歐洲發生改變；如果農作物產量和出口繼續受挫，明年這一趨勢可能進一步蔓延。

全球糧價上月漲到2022年底以來最高價位，聯合國糧農組織（FAO）說，反映惡劣天氣及中東和黑海戰爭的影響，加深主食供應顧慮。

追蹤一籃子國際糧食大宗商品每月價格變化的FAO糧價指數，8月平均為133.3，是2022年11月來最高，但比2022年3月俄羅斯大規模侵略烏克蘭後所見的紀錄高點回落將近17%。7月指數修正為130.8。

精華 FAQ

  • 因超級聖嬰、化肥緊張、航運受阻與高溫天候，可能推升主食價格；若食品通膨持續走高，將削弱債券資產表現並增加殖利率波動。

  • Carmignac、富達國際與Troy等機構已買入避險工具，或降低對受衝擊較大的國家曝險，顯示市場正提前因應糧價上漲風險。

  • 全球糧價上月升至2022年底以來最高，FAO 8月糧價指數平均133.3，創2022年11月來高點，但仍較2022年3月紀錄高點回落近17%。

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