日本野村控股 營收成長大幅趨緩

日本 野村控股公司說，本季截至目前為止，全球證券交易與投資銀行營收僅「稍微」增加，比前兩季締造的二位數成長率大幅趨緩。

彭博資訊報導，總部在東京的野村16日發布聲明說，截至9月14日止的一季，批發銀行部門營收「與一年前相比稍有進步」，股票產品相關事業營收成長仍「紮實」，且外匯業務與新興市場業務已然復甦，但利率 相關交易「具挑戰性」 。

在止於6月30日的會計年度第1季期間，野村批發銀行營收淨增41%，受惠於AI投資熱潮，以及伊朗戰爭加劇市場波動，進而驅動交易增加，與華爾街銀行普遍亮麗的表現互相呼應。批發銀行事業占野村整體收益逾半，且對野村去年度獲利創歷史新高貢獻良多。

全球銀行去年獲利大豐收，但當前這一季的表現出現好壞分歧現象。摩根大通 預期交易盈餘持續成長，但美銀（BofA）本周已預告，本季獲利可能平平，當日股價應聲重挫，也拖累美國和歐洲銀行股大跌。野村也提及，批發銀行事業營收僅呈現些微成長，「部分反映日圓貶值的影響」。

彭博訪調分析師平均預估，野村本季獲利可望持續擴增，淨利估計較去年同期增加24%，達1,144億日圓。