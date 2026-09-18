我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪機場搶中文人才 時薪最高26元

加強公校飲水安全 紐約市府斥資500萬元降低鉛風險

當法荷黃金撤離北美 為何委內瑞拉擬將31公噸黃金從倫敦轉移到紐約？

編譯林聰毅／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金...
委內瑞拉政府與反對派即將達成協議，擬將該國央行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行，可望結束長達七年的黃金控制權爭議。（美聯社）

繼法國之後，荷蘭9月初成為最新一個將部分黃金儲備從北美轉移至倫敦的國家。英國金融時報（FT）報導，委內瑞拉臨時政府與反對派即將達成協議，擬將該國中央銀行約31公噸、價值約40億美元的黃金儲備從英格蘭銀行轉移至紐約聯邦準備銀行。

知情人士透露，根據正在討論的協議條款，羅德里格斯領導的臨時政府將取得這批黃金的合法控制權，但不得立即出售。知情人士說，這批黃金可能用作被政府借貸的抵押品，用於支付包括6月毀滅性雙重地震的災後重建工作。

若最終敲定協議，可能成為美國斡旋下委內瑞拉政府與反對派談判取得的首項具體成果，也可望結束長達七年的黃金控制權爭議。這場爭端始於2019年，當時美國、英國和其他政府承認在野黨領袖、時任國會議長瓜伊多為委國合法總統。

此後，反對派一直聲稱對委國央行存放在英格蘭銀行金庫的金條擁有控制權。這場法律糾紛一度鬧到了英國最高法院。反對派長期指控社會主義政府涉及多年貪腐與經濟管理失誤，要求建立監督機制，以確保黃金不被挪作其他用途。一名參與談判的反對派人士表示，黃金雖然可能移往美國，但羅德里格斯不會直接取得控制權，相關資產將受到監督與限制。

目前協議仍未正式敲定，技術細節可能需要一段時間處理。英國央行也表示，在英國法院進一步確認誰擁有相關帳戶的法律權限前，央行無法依任何一方指示處理黃金。

精華 FAQ

  • 雙方擬透過把黃金移至紐約聯準會並由臨時政府取得合法控制權，讓黃金可作為融資抵押品，用來支應災後重建等急需資金，同時降低爭議與監管風險。

  • 爭議始於2019年，當時美國、英國等承認瓜伊多為合法總統，反對派主張對央行存放在英格蘭銀行的金條有控制權，案件甚至一路打到英國最高法院。

  • 協議尚未正式敲定，技術細節仍需處理；即使完成，臨時政府也不能立即出售這批黃金，相關資產仍將受到監督與限制，英國央行也須等法院確認權限。

地震 委內瑞拉

上一則

iPhone 18全球發售 AMAZINGTHING率先推出完整配件生態

延伸閱讀

荷蘭央行黃金大轉移 怕地緣政治風險 86公噸撤離美加轉存倫敦

荷蘭央行黃金大轉移 怕地緣政治風險 86公噸撤離美加轉存倫敦
吞完石油搶黃金 美國對委內瑞拉的下一步戰略...

吞完石油搶黃金 美國對委內瑞拉的下一步戰略...
「海裡不只美國這條魚」加拿大總理與川普鬧翻 密謀加入歐盟

「海裡不只美國這條魚」加拿大總理與川普鬧翻 密謀加入歐盟
用腳投票？波灣6國傳下周與伊朗會談 推動暫時重啟荷莫茲

用腳投票？波灣6國傳下周與伊朗會談 推動暫時重啟荷莫茲

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
儘管新出爐的美國數據顯示通膨依舊頑強，美股11日早盤仍大漲逾600點。 路透

油價下跌道瓊大漲逾600點 通膨數據超預期 Fed升息機率增

2026-09-11 10:40
市場預期聯準會將於16日升息，此舉將使聯準會主席華許(左)與川普總統要求的降息立場相違背。(路透)

與川普對峙？估聯準會3年多來首度升息

2026-09-15 21:50
美國聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。分析師認為，此刻小幅升息可穩定債市，並且讓股市擺脫一大不確定因素。（路透）

Fed升息市場膽戰心驚？專家：美國股債市將破涕為笑 關鍵在這兩個字

2026-09-12 08:10

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀