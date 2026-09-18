美ALD製造商Forge Nano要在台灣打造生產重鎮 看好成亞洲門戶
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日媒報導，美國半導體設備商Forge Nano執行長李契（Paul Lichty）表示，已選定台灣作為下一代設備的主要生產重鎮，看好亞洲市場對先進原子層沉積（ALD）技術的強勁需求，認為亞洲的成長機會最強，其次為美國。
李契認為，東南亞可能是ALD設備成長最快的市場之一，並指稱台灣、馬來西亞、新加坡，甚至泰國和越南，都有新廠陸續上線，美國的成長機會來自當地為擴大晶片製造能力所投入的大量資金。
Forge Nano已與精密機械製造商亞智科技（Manz Asia）合作，為Forge Nano把台灣打造為ALD半導體設備主要生產重鎮鋪路。
李契希望，能善用台灣合作夥伴在供應鏈與技術關鍵知識的豐富專業，加快設備的生產速度，直接部署到台灣的晶圓廠。他說，ALD代表晶片製造的未來，預料將取代愈來愈多製程步驟。
執行長李契表示，台灣具備完整供應鏈、技術人才與晶圓廠聚落優勢，能讓公司更快生產並直接部署設備，提升在亞洲市場的服務效率與反應速度。 他認為亞洲成長機會最強，其次是美國；其中東南亞可能是成長最快的區域，因為台灣、馬來西亞、新加坡、泰國與越南都有新廠陸續上線。 雙方合作是為了替台灣打造ALD半導體設備主要生產基地鋪路，借助亞智科技在精密機械與技術知識上的專業，加快量產速度並支援台灣晶圓廠需求。
精華 FAQ
執行長李契表示，台灣具備完整供應鏈、技術人才與晶圓廠聚落優勢，能讓公司更快生產並直接部署設備，提升在亞洲市場的服務效率與反應速度。
他認為亞洲成長機會最強，其次是美國；其中東南亞可能是成長最快的區域，因為台灣、馬來西亞、新加坡、泰國與越南都有新廠陸續上線。
雙方合作是為了替台灣打造ALD半導體設備主要生產基地鋪路，借助亞智科技在精密機械與技術知識上的專業，加快量產速度並支援台灣晶圓廠需求。
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