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日圓急貶不給植田總裁面子？ 三大利空有望讓日圓維持甜甜價

編譯葉亭均／綜合外電
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日銀18日決策出爐後，日圓不升反貶。（路透）
日銀18日決策出爐後，日圓不升反貶。（路透）

日銀18日一如外界預期宣布升息1碼，基準利率調高至1.25%，消息出爐後，日圓盤中急貶0.75%至157.14日圓。

為何日圓沒有升值，反而應聲急貶？以下整理三大利空因素。

一、兩張反對票帶來殺傷力 反映日銀內部有雜音

外界早已消化日銀將升息1碼的預期，但大感驚訝的是，決策票數為7票贊成對2票反對，理事淺田統一郎與佐藤綾野投下反對票，主張維持利率不變。

這兩張反對票凸顯日銀內部意見分歧，為下一次升息之路增添阻力與複雜因素。值得注意的是，這兩名投下反對票的理事都是由高市早苗政府任命。

富國銀行亞太區首席策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）表示，「本次會議出現兩票反對，儘管反對者是理事會中最鴿派的兩名成員，但這並不支持市場認為日銀將快速連續升息的預期。」

三井住友DS資產管理首席市場策略師市川雅浩表示，反對升息的理事人數從上次升息會議的1人增加至2人。彭博策略師Mark Cranfield也指出，決策以分歧表決通過，這代表日銀在10月會議再次升息變得更加困難。

二、日銀的聲明與前瞻指引欠缺鷹派驚喜

儘管日銀重申，只要經濟與物價展望符合預期，就會繼續升息，措辭與7月時大致相同，表示「將基礎消費者物價指數（CPI）通膨率在約2%水準的展望變得重要」，而且還要綜合多項因素「考量調整的時機與步調」，並未有更鷹派的措辭，因此讓市場失望。

彭博專欄作家雷迪就指出，日銀重申7月措辭，但說法沒有明顯變得更鷹。

富國銀行的納拉亞南說，「初步解讀日本央行聲明內容，其實相當偏鷹；但考量會議前市場已經反映的預期，這樣的訊息仍不足以讓市場滿意。」

三、日銀升息步調可能追不上美國聯準會 美日利差依然存在

日銀這回升息的前一天，聯準會（Fed）已搶先升息1碼，基準利率升高到3.75%至4%，遠高於日銀最新的1.25%，反映美日巨大利差。

更重要的是，Fed這次採取「鷹式升息」，決策聲明明顯展露壓低通膨的決心，且預期今年再升息至少一次的官員增加，對照起日銀「沒有釋放更鷹訊息」，讓投資人認為日本央行的緊縮步調難以跟上Fed。策略師預期，日圓兌美元可能再度貶向160。

Astris Advisory Japan策略主管紐曼（Neil Newman）表示，「聯準會本周升息0.25個百分點，使日圓與美元之間的利率差沒有任何縮小。我們應預期，如果日圓再次承壓、跌破160日圓兌1美元，日美當局可能進一步介入外匯市場。」

精華 FAQ

  • 市場原本已消化升息預期，但2票反對顯示內部分歧，加上聲明沒有更強烈的鷹派訊號，令投資人失望，因此日圓不升反貶。

  • 7票贊成、2票反對的分歧表決，反映日銀內部對升息節奏有雜音；若10月再升息，需面對更大的協調與政策推動阻力。

  • 若Fed持續偏鷹而日銀升息跟不上，美日利差將維持高檔，日圓可能再測160；若貶破關鍵價位，當局或進一步干預匯市。

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