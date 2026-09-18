我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

美東線貨櫃運價漲翻 估本月刷新紀錄 貨主十一黃金周前急搶運

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國－美東航線的貨櫃現貨運價已漲至新冠疫情爆發後的最高水準，本月稍後可能繼續衝上...
中國－美東航線的貨櫃現貨運價已漲至新冠疫情爆發後的最高水準，本月稍後可能繼續衝上歷史新高。（美聯社）

最新數據顯示，隨著美伊戰爭推升燃油成本，中國－美東航線的貨櫃現貨運價已漲至新冠疫情爆發後的最高水準，且由於貨主將趕在中國「十一黃金周」假期前運出貨物，運價本月稍後可能繼續衝上歷史新高。

運費價格平台Xeneta的資料顯示，中國－美東航線每只40呎標準貨櫃（FEU）的現貨運費已漲至1萬948美元，從2月28日美伊戰爭爆發以來，累計漲了三倍多。

Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）指出，「這些關鍵航線的運價目前僅略低於新冠疫情期間的歷史新高水準」。上海－紐約航線是全球貨櫃航商最繁忙與利潤最高的航線之一，運價曾在2022年1月站上1萬1900美元的歷史紀錄。

美伊衝突未解已帶動原油與成品油價格飆漲，連帶推升船用燃油在全球20座港口的均價。根據海運燃料價格發布機構Ship & Bunker，這項均價17日達到每公噸901.50美元，遠高於美伊戰爭爆發前、2月27日的每公噸543.50美元，但仍低於3月20日的每公噸1053美元高點。

貨櫃船東會透過附加費等工具，轉嫁上漲的燃料成本。桑德談及上海－紐約航線的現貨運價時說，隨著船用燃料油價格推高燃油附加費，無法排除會突破新冠疫情高峰的可能性。

他指出，這項運價可能會在本月締造新紀錄，因為沃爾瑪和亞馬遜等貨主都正趕在中國「黃金周」假期前，先把貨物運出中國，帶動貨運量激增。

Drewry的世界貨櫃指數（WCI）17日公布的數據顯示，上海－紐約航線的每只FEU的現貨運費，比一周前飆漲近7%至1萬394美元，Drewry也預期，「黃金周」前的出貨潮將進一步拉升運價。

WCI的上海－紐約航線現貨費價曾在新冠疫情初期漲至1萬6000美元的高點。Drewry和Xeneta對現貨運價數據的統計方法不同，依市場動態而異。

精華 FAQ

  • 最新資料顯示，中國－美東航線每只40呎標準貨櫃的現貨運費已升至1萬948美元，較2月28日美伊戰爭爆發以來累計大漲3倍多。

  • 主因是美伊衝突推升原油與成品油價格，連帶拉高船用燃油成本，船公司再透過燃油附加費轉嫁給貨主，使上海－紐約等航線運價持續走高。

  • 因為沃爾瑪、亞馬遜等貨主趕在中國十一黃金周前搶先出貨，帶動貨運量激增；Drewry也預期這波出貨潮會進一步推升上海－紐約航線運價。

疫情 油價

上一則

日銀升息為何救不了日圓？策略師揭2張反對票的殺傷力

下一則

英國利率按兵不動 巴西連續五度降息 因應經濟減速

延伸閱讀

油輪穿越荷莫茲海峽 日租破百萬美元

油輪穿越荷莫茲海峽 日租破百萬美元
高盛上看油價120美元 少買四成的中國將繼續發揮穩定作用

高盛上看油價120美元 少買四成的中國將繼續發揮穩定作用
美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元

美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元
因應購物季油價不確定 商家貨物提前運抵洛杉磯

因應購物季油價不確定 商家貨物提前運抵洛杉磯

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
儘管新出爐的美國數據顯示通膨依舊頑強，美股11日早盤仍大漲逾600點。 路透

油價下跌道瓊大漲逾600點 通膨數據超預期 Fed升息機率增

2026-09-11 10:40
市場預期聯準會將於16日升息，此舉將使聯準會主席華許(左)與川普總統要求的降息立場相違背。(路透)

與川普對峙？估聯準會3年多來首度升息

2026-09-15 21:50
美國聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。分析師認為，此刻小幅升息可穩定債市，並且讓股市擺脫一大不確定因素。（路透）

Fed升息市場膽戰心驚？專家：美國股債市將破涕為笑 關鍵在這兩個字

2026-09-12 08:10

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀