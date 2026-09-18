日銀升息為何救不了日圓？策略師揭2張反對票的殺傷力

日本央行升息1碼至1.25%，但兩名委員投下反對票，削弱市場對日銀將接連快速升息的預期，日圓一度貶值0.5%。（路透）

策略師表示，雖然日本 銀行（央行 ）宣布升息1碼至1.25%，但決策委員的投票出現分歧，向市場釋出不利於日圓的訊號。日圓一度貶值0.5%。

以下是策略師的看法：

三井住友銀行首席外匯策略師Hirofumi Suzuki說：「儘管有些人原本就預期升息決定會有異議，但有兩張反對票，仍引發市場猜測，未來進一步緊縮可能比先前想像的困難，因而引發日圓賣盤。我不認為聲明本身偏鴿，這只是市場的初步反應。投資人現正等待日銀總裁植田和男的記者會。」

瑞士隆奧銀行新加坡公司（Lombard Odier Singapore）資深總體經濟策略師Homin Lee指出：「許多人先前就預期，日相高市早苗任命的淺田和佐藤會反對升息⋯⋯在這種背景下，兩人投下反對票不應令人太意外，這兩位委員很可能在這一輪升息周期的剩餘期間，繼續維持鴿派反對立場。我們不認為這會對市場造成重大影響。」

他還說，「就日圓而言，我們預期日本央行會穩步轉鷹、財務省發出干預警告，以及退休基金可能調整投資組合，三股力量將使美元兌日圓維持在155至160區間。在當前全球能源價格偏高、聯準會展開小幅升息周期的環境下，日圓若想大幅升值，日銀必須更激進，但我們懷疑央行是否有這種意圖。目前的基本預測是，未來幾個月美元兌日圓將維持區間震盪。」

富國銀行駐新加坡亞太區首席策略師Chidu Narayanan表示：「日本央行今早公布的結果對市場而言不夠鷹，應會推高美元兌日圓匯價，並壓低日圓短天期債券殖利率。儘管反對升息的是決策委員會中立場最鴿派的兩名委員，但兩張反對票的出現，仍削弱了市場對日本央行將接連快速升息的預期。」