Fed升息金價恐短震 高盛看好黃金長線 喊2027攻5400美元
儘管聯準會祭出三年來首度升息，但高盛將2027年底金價預測維持在每英兩5400美元，並表示較緊縮的貨幣政策可能減緩金價漲勢，然而不至於破壞上漲趨勢。
現貨金價今天盤中上漲0.3%，報每英兩,353.65美元，延續周二收盤勁揚1.8%後的上漲動能。
聯準會（Fed）周三升息，並暗示未來幾個月還會進一步升息，新任總裁華許也加入一致通過決策的行列。
高盛在一份報告中表示，預期「貨幣政策緊縮的影響，主要反映在金價短期上漲步調減緩，而非壓低金價遠期水準」。
儘管黃金通常被視為對抗通膨的避險工具，但利率上升可能抑制黃金需求，因為這會讓孳息資產對投資人更具吸引力，黃金這類不孳息的資產吸引力相對減弱。
高盛表示，各國央行持續進行資產多元化配置，仍是該行看多金價的主要結構性驅動因素。
高盛預測，立場更為鷹派的聯準會可能引發金價更大幅度的修正。如果聯準會今年再升息三次，並釋出終端利率將進一步上升的訊號，金價可能跌至約4070美元，之後在各國央行持續買進、支撐市場的情況下，於2026年底回升至約4200美元。
高盛認為，全球央行持續分散資產配置與買進黃金，仍是支撐金價的重要結構性因素，因此即使Fed升息，也只會讓漲勢放緩，不至於扭轉長期上行趨勢。 高盛指出，較緊縮的貨幣政策會使金價短期上漲速度減慢，因為升息提高孳息資產吸引力，削弱黃金這類不孳息資產的相對優勢。 高盛預估，若Fed今年再升息3次，且暗示終端利率還會上調，金價可能先回落至約4070美元，但在央行持續買盤支撐下，2026年底仍可能回升至約4200美元。
精華 FAQ
高盛認為，全球央行持續分散資產配置與買進黃金，仍是支撐金價的重要結構性因素，因此即使Fed升息，也只會讓漲勢放緩，不至於扭轉長期上行趨勢。
高盛指出，較緊縮的貨幣政策會使金價短期上漲速度減慢，因為升息提高孳息資產吸引力，削弱黃金這類不孳息資產的相對優勢。
高盛預估，若Fed今年再升息3次，且暗示終端利率還會上調，金價可能先回落至約4070美元，但在央行持續買盤支撐下，2026年底仍可能回升至約4200美元。
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