我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不肯

日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜

Fed升息金價恐短震 高盛看好黃金長線 喊2027攻5400美元

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高盛將2027年底金價預測維持在每英兩5400美元。（路透）
高盛將2027年底金價預測維持在每英兩5400美元。（路透）

儘管聯準會祭出三年來首度升息，但高盛將2027年底金價預測維持在每英兩5400美元，並表示較緊縮的貨幣政策可能減緩金價漲勢，然而不至於破壞上漲趨勢。

現貨金價今天盤中上漲0.3%，報每英兩,353.65美元，延續周二收盤勁揚1.8%後的上漲動能。

聯準會（Fed）周三升息，並暗示未來幾個月還會進一步升息，新任總裁華許也加入一致通過決策的行列。

高盛在一份報告中表示，預期「貨幣政策緊縮的影響，主要反映在金價短期上漲步調減緩，而非壓低金價遠期水準」。

儘管黃金通常被視為對抗通膨的避險工具，但利率上升可能抑制黃金需求，因為這會讓孳息資產對投資人更具吸引力，黃金這類不孳息的資產吸引力相對減弱。

高盛表示，各國央行持續進行資產多元化配置，仍是該行看多金價的主要結構性驅動因素。

高盛預測，立場更為鷹派的聯準會可能引發金價更大幅度的修正。如果聯準會今年再升息三次，並釋出終端利率將進一步上升的訊號，金價可能跌至約4070美元，之後在各國央行持續買進、支撐市場的情況下，於2026年底回升至約4200美元。

精華 FAQ

  • 高盛認為，全球央行持續分散資產配置與買進黃金，仍是支撐金價的重要結構性因素，因此即使Fed升息，也只會讓漲勢放緩，不至於扭轉長期上行趨勢。

  • 高盛指出，較緊縮的貨幣政策會使金價短期上漲速度減慢，因為升息提高孳息資產吸引力，削弱黃金這類不孳息資產的相對優勢。

  • 高盛預估，若Fed今年再升息3次，且暗示終端利率還會上調，金價可能先回落至約4070美元，但在央行持續買盤支撐下，2026年底仍可能回升至約4200美元。

高盛 金價 聯準會

上一則

川普下一步？多道紅線被突破 小摩放棄預測伊戰如何收場

延伸閱讀

Fed升息箭在弦上 黃金4300美元還能追？三大首席揭金價下一步

Fed升息箭在弦上 黃金4300美元還能追？三大首席揭金價下一步
金價若遇美升息 不排除再度回測4300美元

金價若遇美升息 不排除再度回測4300美元
國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌

國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌
Fed升息 景順：高利率下股市聚焦基本面、長債吸引力升

Fed升息 景順：高利率下股市聚焦基本面、長債吸引力升

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
字節跳動創辦人張一鳴。（路透）

亞洲首富換人做 張一鳴身家飆破1055億美元登頂 靠AI比7年前爆富8倍

2026-09-16 03:40
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35
儘管新出爐的美國數據顯示通膨依舊頑強，美股11日早盤仍大漲逾600點。 路透

油價下跌道瓊大漲逾600點 通膨數據超預期 Fed升息機率增

2026-09-11 10:40
市場預期聯準會將於16日升息，此舉將使聯準會主席華許(左)與川普總統要求的降息立場相違背。(路透)

與川普對峙？估聯準會3年多來首度升息

2026-09-15 21:50
美國聯準會（Fed）下周升息看來箭在弦上。分析師認為，此刻小幅升息可穩定債市，並且讓股市擺脫一大不確定因素。（路透）

Fed升息市場膽戰心驚？專家：美國股債市將破涕為笑 關鍵在這兩個字

2026-09-12 08:10

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀
當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價