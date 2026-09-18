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沙國搶修輸油管 布蘭特油價回落至102美元

編譯季晶晶／綜合報導
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文章重點整理：

  • 重點一：沙國搶修受損輸油管，布蘭特油價回跌至102美元。
  • 重點二：Aramco暫繞道恢復輸送，盼幾天內回升五成運能。
  • 重點三：中國私下請伊朗約束胡塞，川普稱伊朗戰事近尾聲。

國際油價17日回檔，布蘭特跌至一周來最低，因沙烏地阿拉伯正加緊搶修橫跨國土的東西向輸油管。路透則報導，在沙國向北京當局提出請求後，中國已要求伊朗約束胡塞組織。美國總統川普16日說，他希望對伊朗戰事已近尾聲。據Axios報導，川普22日將在聯合國大會場邊與波灣領袖，討論美伊戰後布局。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨17日下跌3.6%，至每桶102美元；西德州中級原油期貨跌2.7%，報每桶99.62美元。

知情人士透露，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）正設法繞過受損管段，以便先恢復部分輸送能力，希望幾天內就能恢復約五成運能，並在六周左右全面復原。這條輸油管原本是避開荷莫茲海峽的重要替代路線，恢復運能的進度牽動全球原油供應及油價。這條東西向輸油管上周遭到無人機襲擊後被迫關閉。

而且Aramco已安排部分原油在阿曼蘇哈爾港外海，以船對船的方式交付亞洲長約客戶，油種包括阿拉伯輕質、中質及重質原油。蘇哈爾位於荷莫茲海峽之外，可避開海峽航運受阻的風險。消息緩和市場對原油短缺的憂慮。

路透引述的消息人士則說，中國已私下要求德黑蘭協助制止葉門叛軍胡塞組織。中國表面上呼籲各方克制、展開對話並恢復安全航行，但私底下傳遞的訊息更進一步，希望伊朗能利用對胡塞的影響力，幫助阻止衝突進一步蔓延到中國所依賴的能源運輸路線。中國官員並未發布任何明確威脅，不會因伊朗沒做到就進行經濟層面的施壓。

消息人士指稱，德黑蘭的回應是，該地區的穩定與和平取決於美以對伊朗發動的戰爭是否終結。

川普16日談及伊朗時重申先前說法表示：「他們想達成協議。我們將看看事情會如何發展。」川普還說，他「直接」收到了來自伊朗的消息，但未進一步說明。

據了解，川普預計下周與波斯灣合作理事會（GCC）六個成員國的領袖或外交部長會面，美國國務院已發出初步邀請函。知情人士說，會議規模可能擴大納入其他阿拉伯與穆斯林國家領袖。

精華 FAQ

  • 主因是沙烏地阿拉伯加速搶修遭襲的東西向輸油管，市場預期供應中斷時間可能縮短，原本對原油短缺的緊張情緒因此降溫，布蘭特與西德州油價同步走低。

  • 知情人士指出，Aramco正設法繞過受損管段，先恢復部分輸送能力，目標是幾天內回到約5成運能，並在約6周內全面復原，維持對外原油供應。

  • 路透稱中國私下要求伊朗約束胡塞組織，避免衝突擴大影響能源航運；伊朗則回應局勢取決於美以戰事是否結束；川普則表示希望對伊朗的戰事已接近尾聲。

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