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印度總理莫迪招商 美企承諾投資數十億美元

編譯湯淑君／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：莫迪在印度半導體展積極招商，吸引美企承諾投資數十億美元。
  • 重點二：應材將十年投資50億美元，科林研發也計畫投資10億美元。
  • 重點三：印度擴大晶片補貼與製造布局，盼成全球高附加價值產業重鎮。

印度總理莫迪17日在印度半導體展（Semicon）上致詞，對全球投資人發動魅力攻勢，引來應材、科林研發（Lam Research）等美商承諾投資數十億美元。

彭博資訊報導，此舉象徵印度力拚在全球晶片製造業取得一席之地的壯志。莫迪宣稱，印度擁有豐沛工程畢業生人才庫，推行的政策對半導體產業友善，可供跨國企業運用。莫迪17日在新德里記者會上說：「這世界迫切需要可靠的地點作為製造基地。印度總是準備就緒。」

為期三天的半導體展將展示印度新興晶片與電子工業實力。在人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾之際，莫迪招商對象包括：全球半導體生產商、潛在的合作夥伴和本土廠商的客戶，以及設備製造商與零件供應商。

應材未來十年將向印度投資50億美元，科林研發則計畫投資10億美元在當地興建製造設施。

對全球人口最多、經濟成長名列前茅的印度而言，押注半導體產業勢在必行。莫迪正設法證明印度具備所需條件，有能力成為晶片和其他高附加價值產業的製造重鎮，進而促進經濟現代化，維持出口快速成長。擴大印度製造業規模，是莫迪施政願景的一部分，他希望國內更多勞工從農業轉向待遇更好的工作。

班加羅爾智庫塔克沙希拉研究所（Takshashila Institution）主管柯塔斯森說：「莫迪希望透過新德里半導體展，表示印度對晶片業成長許下長期承諾。那是他向全球投資人傳達的訊息。」

這場半導體展在新德里摩登的會議中心舉行，參展攤位逾600個、150位來賓蒞臨演講，300家全球公司集聚一堂。除了新創公司自我展示外，也有學生黑客馬拉松活動。

印度兩個月前宣布，將再提供1.9兆盧比（約198億美元）的補助金，鼓勵晶片和電子產品在國內生產。第一輪補貼在2020年至2021年撥付，協助蘋果公司擴大東南亞地區iPhone生產規模，如今iPhone在印度製造的占比已提高到25%。

印度總理莫迪17日在印度半導體展（圖）上致詞，對全球投資人發動魅力攻勢，引來應材...
印度總理莫迪17日在印度半導體展（圖）上致詞，對全球投資人發動魅力攻勢，引來應材、科林研發等美商承諾投資數十億美元。（歐新社）

精華 FAQ

  • 莫迪希望向全球投資人表明，印度已準備好成為可靠的製造基地，並對晶片產業作出長期承諾，藉此吸引更多跨國企業在當地布局投資。

  • 應材宣布未來10年將向印度投資50億美元，科林研發則計畫投資10億美元在當地興建製造設施，顯示美企看好印度半導體市場潛力。

  • 印度希望透過發展半導體帶動經濟現代化、維持出口成長，並讓更多勞工從農業轉向待遇更好的製造業工作，同時鞏固高附加價值產業地位。

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