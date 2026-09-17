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波克夏可能加碼日本五大商社 伊藤忠會長透露：持股升至15%也不亂干涉

編譯葉亭均／綜合外電
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波克夏公司傳出正考慮加碼日本貿易商社的持股。圖為伊藤忠商事招牌。（路透）
波克夏公司傳出正考慮加碼日本貿易商社的持股。圖為伊藤忠商事招牌。（路透）

日本貿易會會長表示，波克夏公司正考慮加碼日本貿易商社的持股。

彭博資訊報導，日本貿易會會長、同時也是伊藤忠商事會長的岡藤正廣表示，他本月與波克夏執行長亞伯（Greg Abel）會面後認為，這家美國投資公司「有意長期持有其在各家貿易商社的持股，甚至在考慮進一步增持」。日本貿易會是由日本貿易商社組成的重要產業團體。

波克夏目前持有包括三菱商事、住友商事、三井物產、丸紅及伊藤忠商事在內日本五大商社逾10%的股份。亞伯本月稍早在日本與這些公司的高層會面，並在接受日經新聞訪問時表示，波克夏可能提高對這些商社的持股。

「股神」巴菲特的波克夏公司是在六年多前首次進軍投資日本貿易商社，此後持續提高持股比重。波克夏也定期發行日圓計價債券。

岡藤正廣周三在日本貿易會例行記者會上表示，波克夏看好日本貿易商社所擁有的「經濟護城河」，包括廣泛的全球網絡，以及高度精細的資金配置能力，這些優勢都對想進入這塊生意領域的其他業者形成阻礙。這也是波克夏投資日本貿易商社的原因之一。

他說：「波克夏不會對貿易商社的業務活動吹毛求疵。雖然波克夏目前持有各家貿易商社約10%的股份，但該公司表示，即使持股提高至15%，也不會插手大小事。對我們而言，波克夏作為股東是很有價值的。」

岡藤正廣表示，外界經常討論波克夏與日本貿易商社之間的合作，但這家美國公司同時也是這些企業的股東，因此，如果雙方尋求更大規模的商業合作機會，也可能產生潛在的利益衝突。

精華 FAQ

  • 波克夏目前持有三菱商事、住友商事、三井物產、丸紅及伊藤忠商事等日本五大商社逾10%的股份，並已持續多年加碼，顯示其對這一投資標的採取長線布局。

  • 岡藤正廣在與波克夏執行長亞伯會面後表示，對方有意長期持有這些商社股份，且正考慮進一步增持；波克夏也看好商社的經濟護城河與全球網絡優勢。

  • 岡藤正廣指出，波克夏表示即使持股提高到15%，也不會對商社的日常業務吹毛求疵或插手大小事，因此對現有經營自主性影響有限，但更大合作仍可能涉及利益衝突。

日本 波克夏

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