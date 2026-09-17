美Fed升息了 南韓央行跟進壓力山大

南韓央行總裁申鉉松。（路透）

韓聯社報導，在美國聯準會 （Fed）宣布三年多來的首次升息後，南韓央行 （BOK）跟進升息的壓力也越來越大。

Fed這次升息1碼後，利率區間來到3.75%-4.00%，且暗示今年稍晚可能會再次升息。而這次升息後使韓美利差擴大最多1個百分點。

南韓央行7、8月已連續升息，基準利率上調至3%，是2023年1月以來首次連續升息。

除了利差問題，分析師表示，不斷上升的通貨膨脹、不斷升值的韓元以及家庭債務居高不下，將促使南韓央行今年進一步提高基準利率。此外，首爾及其周邊地區房價持續高漲，也將迫使南韓央行維持鷹派立場。

南韓央行17日召開會議，資深副總裁Kwon Min-soo表示，預計聯準會將維持貨幣緊縮立場。他還說，由於中東局勢、主要經濟體財政穩健性的疑慮以及人工智慧（AI）產業的不確定性，風險仍然存在。

不過市場預期，南韓央行應該會等到11月而非下個月就繼續提高利率。iM證券分析師金明實（音譯）表示，央行8月會議紀錄顯示，央行的政策重點在於升息的時機和速度，而非是否調高利率。