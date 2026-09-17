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美Fed升息了 南韓央行跟進壓力山大

編譯廖玉玲／綜合外電
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南韓央行總裁申鉉松。（路透）
南韓央行總裁申鉉松。（路透）

韓聯社報導，在美國聯準會（Fed）宣布三年多來的首次升息後，南韓央行（BOK）跟進升息的壓力也越來越大。

Fed這次升息1碼後，利率區間來到3.75%-4.00%，且暗示今年稍晚可能會再次升息。而這次升息後使韓美利差擴大最多1個百分點。

南韓央行7、8月已連續升息，基準利率上調至3%，是2023年1月以來首次連續升息。

除了利差問題，分析師表示，不斷上升的通貨膨脹、不斷升值的韓元以及家庭債務居高不下，將促使南韓央行今年進一步提高基準利率。此外，首爾及其周邊地區房價持續高漲，也將迫使南韓央行維持鷹派立場。

南韓央行17日召開會議，資深副總裁Kwon Min-soo表示，預計聯準會將維持貨幣緊縮立場。他還說，由於中東局勢、主要經濟體財政穩健性的疑慮以及人工智慧（AI）產業的不確定性，風險仍然存在。

不過市場預期，南韓央行應該會等到11月而非下個月就繼續提高利率。iM證券分析師金明實（音譯）表示，央行8月會議紀錄顯示，央行的政策重點在於升息的時機和速度，而非是否調高利率。

精華 FAQ

  • Fed升息1碼後，韓美利差擴大，讓南韓央行面臨更強的跟進升息壓力。市場與分析師普遍認為，為了避免資金外流與匯率波動，BOK後續可能還得再調高利率。

  • 南韓央行已在7、8月連續升息，將基準利率上調至3%，是2023年1月以來首次連續升息。這顯示BOK已進入偏鷹派的政策路線，並保留後續再升息的空間。

  • 市場認為南韓央行雖然有續升壓力，但仍可能觀察更多經濟與通膨數據後再行動。iM證券分析師指出，8月會議紀錄顯示央行重視升息時機與速度，而非是否升息。

聯準會 南韓 央行

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