沙國輸油管拚數日內恢復5成運能 另闢阿曼外海供油亞洲

一張衛星影像顯示，沙烏地阿拉伯一處為東西輸油管服務的石油設施在9月11日遭到破壞。 (路透)

沙烏地阿拉伯 正加緊搶修橫跨國土的東西向輸油管，希望幾天內就能恢復約五成運能，並在六周左右全面復原。這條輸油管原本是避開荷莫茲海峽 的重要替代路線，恢復運能的進度牽動全球原油供應及油價。

彭博引述知情人士報導，國營企業沙烏地阿美（Saudi Aramco）正設法繞過受損管段，以便先恢復部分輸送能力。

由於消息尚未公開，知情人士要求匿名。沙烏地阿美與沙國能源部均未回應置評要求。

這條全長1200公里的東西向輸油管，9月10日遭無人機攻擊後停擺。沙國表示，攻擊來自伊拉克 境內。輸油管每日運能達700萬桶，將沙國東部油田的原油輸往紅海沿岸延布港。

伊朗戰爭爆發後，荷莫茲海峽航運嚴重受阻，東西向輸油管成為沙國出口原油的生命線。今年稍早，沙國一度讓輸油管以全部運能輸送原油。如今管線停擺，每天數百萬桶出口面臨風險，而目前市場急需供應。

為彌補缺口，沙烏地阿美正增加從荷莫茲海峽以外地點供油。路透引述消息人士報導，沙烏地阿美已安排部分原油在阿曼蘇哈爾港外海，以船對船的方式交付亞洲長約客戶，油種包括阿拉伯輕質、中質及重質原油。蘇哈爾位於荷莫茲海峽之外，可避開海峽航運受阻的風險。

沙國增加替代供應，緩和市場對原油短缺的憂慮。布蘭特原油周三收跌2.7%，收在每桶105.83美元；西德州原油繼周三下跌3.2%後，周四續跌0.41%，報102.01美元。

歐洲買家受到的衝擊較大，部分船貨延誤或取消，推升當地原油價格。波蘭煉油商Orlen表示，已緊急增購16批原油船貨，來源包括挪威、英國、阿爾及利亞、哈薩克、亞塞拜然及美洲，以確保旗下煉油廠所需原油供應至10月。