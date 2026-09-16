沙國輸油管拚數日內恢復5成運能 另闢阿曼外海供油亞洲
沙烏地阿拉伯正加緊搶修橫跨國土的東西向輸油管，希望幾天內就能恢復約五成運能，並在六周左右全面復原。這條輸油管原本是避開荷莫茲海峽的重要替代路線，恢復運能的進度牽動全球原油供應及油價。
彭博引述知情人士報導，國營企業沙烏地阿美（Saudi Aramco）正設法繞過受損管段，以便先恢復部分輸送能力。
由於消息尚未公開，知情人士要求匿名。沙烏地阿美與沙國能源部均未回應置評要求。
這條全長1200公里的東西向輸油管，9月10日遭無人機攻擊後停擺。沙國表示，攻擊來自伊拉克境內。輸油管每日運能達700萬桶，將沙國東部油田的原油輸往紅海沿岸延布港。
伊朗戰爭爆發後，荷莫茲海峽航運嚴重受阻，東西向輸油管成為沙國出口原油的生命線。今年稍早，沙國一度讓輸油管以全部運能輸送原油。如今管線停擺，每天數百萬桶出口面臨風險，而目前市場急需供應。
為彌補缺口，沙烏地阿美正增加從荷莫茲海峽以外地點供油。路透引述消息人士報導，沙烏地阿美已安排部分原油在阿曼蘇哈爾港外海，以船對船的方式交付亞洲長約客戶，油種包括阿拉伯輕質、中質及重質原油。蘇哈爾位於荷莫茲海峽之外，可避開海峽航運受阻的風險。
沙國增加替代供應，緩和市場對原油短缺的憂慮。布蘭特原油周三收跌2.7%，收在每桶105.83美元；西德州原油繼周三下跌3.2%後，周四續跌0.41%，報102.01美元。
歐洲買家受到的衝擊較大，部分船貨延誤或取消，推升當地原油價格。波蘭煉油商Orlen表示，已緊急增購16批原油船貨，來源包括挪威、英國、阿爾及利亞、哈薩克、亞塞拜然及美洲，以確保旗下煉油廠所需原油供應至10月。
知情人士指出，沙烏地阿美正設法繞過受損管段，目標是在幾天內先恢復約5成運能，並在約6周內讓整條東西向輸油管全面復原。 這條全長1200公里的管線原本是避開荷莫茲海峽的替代路線，每日可輸送700萬桶原油，連接東部油田與紅海延布港，是沙國出口生命線。 沙烏地阿美已安排部分原油在阿曼蘇哈爾港外海以船對船方式交付亞洲長約客戶，涵蓋阿拉伯輕質、中質及重質原油，以降低海峽風險並穩定供給。
精華 FAQ
知情人士指出，沙烏地阿美正設法繞過受損管段，目標是在幾天內先恢復約5成運能，並在約6周內讓整條東西向輸油管全面復原。
這條全長1200公里的管線原本是避開荷莫茲海峽的替代路線，每日可輸送700萬桶原油，連接東部油田與紅海延布港，是沙國出口生命線。
沙烏地阿美已安排部分原油在阿曼蘇哈爾港外海以船對船方式交付亞洲長約客戶，涵蓋阿拉伯輕質、中質及重質原油，以降低海峽風險並穩定供給。
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