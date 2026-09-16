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義大利資安新創Exein完成2.7億美元募資 打造Physical AI資安防護層

記者彭慧明／即時報導
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Physical AI資安公司Exein 16日宣布完成2.7億美元新一輪募資，估值達17億美元，躍升為歐洲估值最高的資安新創公司。本輪資金將加速Exein在美國與亞太地區的市場拓展，進一步布局Physical AI 資安，保護運用AI感知環境、進行決策並在真實世界採取行動的智慧機器，包括機器人、無人機及自駕車等。Exein同時正開發專為保護這類系統所打造的專有基礎模型（foundation model）。

本輪募資由Headline領投，Sofina、Goldman Sachs、European Investment Bank Group ETCI、KfW Capital及T.Capital共同參與；既有投資人Balderton、HV Capital、Intrepid Growth Partners、33N Ventures、Lakestar、Supernova Invest、Blue Cloud Venture與Geodesic Capital持續投入。本輪募資獲得市場高度青睞，認購金額大幅超額。

由J.P. Morgan主導的Exein既有循環信用額度（revolving credit facility）同步擴大，KfW並加入成為新增貸款機構。

Exein的估值在兩年內成長30倍，反映公司在商業發展與國際市場拓展上的快速成長。2026年上半年，Exein年度經常性收入（ARR）達去年同期的四倍。

AI從雲端走向能夠感知環境、進行決策並在真實世界採取行動的智慧機器，新的資安挑戰也隨之浮現。Exein多年來持續為這項轉型布局，結合深厚的嵌入式資安與執行階段資安（Runtime Security）專業，將防護技術直接部署於程式碼實際運行的環境。今年稍早，Exein 推出Photon主動式執行階段資安架構（preemptive runtime security architecture），透過核心層級（kernel level）防護，在惡意程式真正發動攻擊前即予以阻擋。這項防護方式尤其適用於自主運作的智慧機器，因為此類系統的資安防護必須能以機器速度即時反應。

Exein進一步結合其執行階段資安專業與機器資料優勢，開發專為Physical AI資安打造的專有基礎模型。這項模型已投入兩年開發，運用Exein技術從全球超過20億台裝置產生的機器遙測資料（machine telemetry）進行訓練。不同於主要以人類生成資料訓練的通用型AI模型，Exein的模型從反映機器實際運作方式的資料中學習，形成競爭者難以複製的獨特資料基礎。

此模型未來將驅動自主式資安代理（autonomous security agents），使其能以機器速度理解並保護自身所運行的系統，無須等待人工介入。Exein 計畫於 2026 年底推出全新的代理式資安架構（agentic security architecture），首批基礎模型則預計於 2027年第1季推出。

本輪資金將進一步加速 Exein 在美國與亞太等重要市場的拓展。未來兩年，Exein 計畫擴大美國團隊規模、客戶基礎與合作夥伴網絡，並計畫於舊金山灣區設立新辦公室。以及持續尋求併購（M&A）機會，進一步擴展技術平台與全球市場版圖。自2025年12月完成上一輪募資以來，Exein已於台灣設立亞太區總部，並在半導體、工業運算與連網基礎架構等領域建立新的合作夥伴關係。

精華 FAQ

  • Exein宣布完成2.7億美元新一輪募資，投後估值達17億美元，成為歐洲估值最高的資安新創之一，且本輪認購明顯超額，顯示市場對其成長潛力高度看好。

  • 資金將優先推動Exein在美國與亞太地區的市場拓展，並持續深耕Physical AI資安，保護機器人、無人機、自駕車等自主系統，同時加速相關平台與合作夥伴擴張。

  • Exein結合嵌入式資安與Runtime Security，並以來自超過20億台裝置的機器遙測資料訓練專有基礎模型，未來將驅動自主式資安代理，預計2026年底推出新架構、2027年第1季推出首批模型。

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