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鴻海攻日本AI伺服器市場 借重夏普品牌 瞄準五年後營收16億美元

編譯簡國帆／綜合外電
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日媒報導，夏普（Sharp）15日表示，開始接受人工智慧（AI）伺服器訂單，由鴻...
日媒報導，夏普（Sharp）15日表示，開始接受人工智慧（AI）伺服器訂單，由鴻海集團在日本以外地區製造。（路透）

日媒報導，日本夏普（Sharp）15日表示，已與台灣母公司鴻海集團開發新事業，開始接受人工智慧（AI）伺服器訂單，銷售搭載輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）晶片，運用鴻海集團的製造優勢，搶進日本的企業級伺服器市場。

夏普將以夏普的品牌，銷售裝配八組GPU的企業級伺服器「NVIDIA RTX Pro」，由鴻海集團在日本以外地區製造，並將探索在日本國內生產。夏普預測，到2030年度時的銷售將為2,500億日圓（16.1億美元）。

這款AI伺服器初期將聚焦推論應用，且計劃最終擴及實體AI等事業。夏普正與Daiwabo資訊系統公司、Ryosan菱洋及Tomorrow Net合作，由Daiwabo和Ryosan菱洋擔任銷售代理商，Tomorrow Net處理營運與維護事宜，相關營收將從明年度開始認列。

鴻海集團在伺服器代工市場的全球市占率約40%，在記憶體和其他伺服器零組件供應緊俏之際，夏普將仰賴鴻海集團的採購與生產能力。夏普在日本市場將運用遍布全國的維修服務網。

精華 FAQ

  • 雙方是以夏普品牌在日本銷售AI伺服器，鎖定企業級伺服器市場，初期先從推論應用切入，之後再逐步擴大到實體AI等相關事業。

  • 產品為裝配8組GPU的企業級伺服器NVIDIA RTX Pro，由鴻海集團在日本以外地區製造，夏普也表示未來會探索在日本國內生產的可能性。

  • 夏普正與Daiwabo資訊系統、Ryosan菱洋及Tomorrow Net合作，由前兩者擔任銷售代理，Tomorrow Net負責營運與維護，並預測2030年度營收達2500億日圓。

鴻海 夏普 日本

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