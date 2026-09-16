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AI普及削弱IT工作者、翻譯需求 高階白領流入日本趨勢

財經新聞組／綜合報導
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去年秋季以來，隨著人工智慧（AI）的普及，削弱了對IT工作者和翻譯人員的需求，加上政府嚴厲打擊濫用居留身分的行為，高技能外國白領工人穩定流入日本的趨勢有所放緩。

自2023年新冠疫情影響消退以來，以「高技能專業人士」身分進入日本的外國人持續增加，儘管日圓貶值，這一趨勢仍延續。

但截至2025年9月的最新資料顯示，新入境的這類人才較上年度已有所下降，且今年來又繼續下降20%至40%。

大阪一所主攻IT領域的職業學校的職業顧問表示，「AI導致就業機會大幅減少」。明年春季從該校畢業的約40名國際學生中，截至本月初只有少數人收到了工作邀請，而往年通常會有十幾人甚至更多。提供口筆譯服務的B-cause公司，翻譯業務的銷售額較2023年的高峰銳減三成左右。疫情前，該公司每年派遣或安置數十名外籍勞工，但如今這一數字已降至個位數。

許多人也注意到，移民當局的審查已更加嚴格。到2025年前的十年間，高技能專業人員增加了兩倍多。日本政府曾積極歡迎這類人員，但後來態度轉變，開始打擊其被認為存在的濫用行為。

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