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iPhone 18預購 美中市場都傳出人氣冷

財經新聞組／綜合報導
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蘋果iPhone 18 Pro系列新機在美、中市場預購傳出人氣冷。（取材自App...
蘋果iPhone 18 Pro系列新機在美、中市場預購傳出人氣冷。（取材自Apple官網）

蘋果iPhone 18 Pro系列新機在美、中市場預購傳出人氣冷。美國市場預購起跑半小時，首次出現所有機型均未售罄；中國市場則有電商開出比蘋果售價更低的價位，導致iPhone 18 Pro系列面臨「破發」。

法人指出，美國與中國是iPhone銷售兩大主力市場，若新機賣太不動，恐不利蘋果後續備貨力道，台積電鴻海、大立光等供應鏈同步面臨壓力測試。

硅谷觀察披露，iPhone 18 Pro系列新機上周末在美國開放預購，半小時後所有顏色、所有容量規格都能在9月18日發售當天送達，經過一天後，也只有酒紅色和銀色的256GB，以及512GB版本的iPhone 18 Pro發售日期推遲了一周，其他規格依然能在首發日發貨。

蘋果過往發表年度新款iPhone並在美國預售起跑後，熱門規格通常在開售數分鐘內銷售一空，發貨日期迅速推遲到數周甚至一個多月後，今年的狀況與往年形成強大反差。

中國市場也有雜音。界面新聞報導，iPhone 18 Pro系列預售開啟兩天後，9月14日在某電商平台顯示，256GB的iPhone 18 Pro售價已降至9099元（人民幣，下同），較蘋果官網9999元便宜900元。這是iPhone新機連續第三年在中國電商平台出現上市即破發的情況。

精華 FAQ

  • 美國市場開放預購後半小時，所有顏色與容量版本都還能在首發日送達，沒有出現過去熱門機型秒殺、快速延後出貨的情況，顯示需求明顯不如往年強勁。

  • 因為預售開啟兩天後，某電商平台的256GB iPhone 18 Pro售價降到9099元，比蘋果官網9999元便宜900元，代表上市初期就出現低於官方定價的情況。

  • 美中是iPhone兩大主力市場，若新機銷售不如預期，可能削弱蘋果後續備貨與生產動能，台積電、鴻海、大立光等核心供應鏈也可能面臨壓力。

iPhone 鴻海 台積電

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