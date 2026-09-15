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沙烏地管線遇襲對歐洲減供原油 買家急尋替代來源

中央社／利雅德15日綜合外電報導
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消息人士透露，沙烏地阿拉伯主要輸油管線日前遇襲受損後，已減少對歐洲出貨，使波蘭等買家急尋替代來源，油價應聲大漲。不過，有美國官員預估這條管線很快就會恢復運輸。

路透社報導，沙烏地阿拉伯東西向輸油管線近日遇襲，迫使沙國政府暫時關閉此管線，並將這起攻擊歸咎於伊拉克民兵組織。

幾名石油貿易與航運消息人士透露，沙國已通知歐洲客戶，原訂9月裝船的部分原油貨物將取消，紅海港口揚布（Yanbu）的石油裝運作業也已暫停。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）婉拒路透社置評請求。

目前無法立即得知有多少運往歐洲的原油將被取消，也不清楚揚布港暫停石油裝船將持續多久。

消息人士說，航經紅海的沙烏地原油出口受限，預料使沙國試圖從荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口更多石油，採取類似阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）和伊拉克近日使用的「暗航」（dark shipment）手法。

波斯灣產油國利用這類方式出口原油，每日出貨量維持在700萬至900萬桶，約為中東戰事爆發前的30%至40%。

倫敦證券交易所集團（LSEG）資料顯示，沙烏地供油受擾後，國際基準布倫特原油期貨今天大漲3.3%，觸及每桶109.21美元，布倫特原油現貨更逼近每桶122美元。

在美東時間下午2時，紐約商品交易所西德州中級原油勁揚4.9%，觸及每桶106.38美元。

長達1200公里的東西向輸油管線橫跨沙烏地國土，將東部核心油田的原油送至另一側的揚布港。先前伊朗封控荷莫茲海峽航道期間，沙烏地全憑這條動脈維持每日數百萬桶原油出口。

美國能源部長萊特（Chris Wright）今天接受財經媒體CNBC訪問表示，沙國東西向重要輸油管線遇襲受損後，預計很快可以恢復運輸作業。

萊特今天出席休士頓舉行的20國集團（G20）能源會議，他在場邊受訪說：「目前仍在詳細評估中，但我認為恢復時間將以天數（days）為計算單位」，並表示在美軍協助下，沙國正採取行動從荷莫茲海峽運送更多原油。

消息人士對這條受損輸油管線將停擺多久莫衷一是，有人稱可能需要5至6週才能修復，也有人認為管線將會儘快修好，並在維修期間恢復部分供油。

精華 FAQ

  • 沙烏地已通知歐洲客戶，部分原訂9月裝船的原油貨物將取消，揚布港裝運也暫停，讓波蘭等買家被迫緊急尋找其他供應來源。

  • 因為沙烏地是重要原油出口國，管線受損使市場擔心供應中斷，布倫特原油期貨與西德州原油都大幅走高，反映投資人對短期供給風險的反應。

  • 美國能源部長萊特表示，管線仍在評估損害，但預計可在數天內恢復運輸；不過市場消息人士對停擺多久看法不一，從數天到5至6週都有可能。

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