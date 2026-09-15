日本百歲人瑞首破10萬 長壽背後是33.7兆日圓照護帳單

厚生勞動省的報告也描繪百歲人瑞的日常生活。有些人仍享受卡拉OK和地面高爾夫（類似槌球）等嗜好。（路透）

日本 百歲以上人口首度突破10萬人，凸顯日本人長壽，也讓人口快速老化帶來的照護成本更加沉重。

日本厚生勞動省周二發布報告，截至9月15日，全國100歲以上人口增至創紀錄的10萬7,677人。1963年開始統計時僅153人，1998年約1萬人，數十年來大幅增加。

日本百歲人瑞 人數高居全球之冠，反映公共衛生和醫療進步，以及相對健康的飲食和活躍的生活方式。聯合國 另行估計，全球百歲以上人口約67萬2,000人，日本遠多於其他國家。

女性尤其長壽，占日本百歲以上人口約88%。研究認為，部分原因在於日本女性過去較少吸菸、酗酒，死於意外事故的比率也較低。

高齡人口增加也加重日本財政負擔。目前約每三名日本人就有一人領取年金，總計約4,000萬人；工作人口卻持續減少，必須負擔日益增加的年金、醫療和老人照護支出。與此同時，日本政府還得為國防和經濟成長策略等政策籌措經費。

厚生勞動省的報告也描繪百歲人瑞的日常生活。有些人仍享受卡拉OK和地面高爾夫（類似槌球）等嗜好，有些人向年輕世代講述二戰經歷，保存戰爭記憶；甚至有人仍在工作，在鄉間耕種。石井福子本月滿100歲，朝日電視台說她是全球最年長的電視製作人。目前日本最高齡者是住在京都的一名114歲女性。

日本人口結構的另一端卻持續萎縮。2025年生育率連續第十年下降，創1947年開始統計以來最低。去年出生人口約67萬1,000人，但死亡人口約159萬人。

為因應人口老化，厚生勞動省編列下一年度預算時，為年金和醫療申請約33.7兆日圓（2,180億美元），占各部會合計143兆日圓預算需求近四分之一。

照護人力也日益不足。政府估計，2026年需要約240萬名高齡照護人員，高於2024年的210萬人。日本已擴大引進外國照護人力，去年透過特定技能簽證在日工作的外籍照護人員約6萬6,000人，政府並計劃透過這項制度和新的外籍勞工制度，最多引進16萬700人。

日本人口極為長壽，也讓人提前看到愈來愈多國家未來可能面臨的人口難題。南韓和新加坡同樣擁有很高的平均壽命，也面臨人口更長壽、出生人口減少和勞動人口萎縮的多重壓力。