台灣助攻馬來西亞智慧農業 融合AI機械提升效率

台灣農業機械工業同業公會理事長姚倍欽（左）在馬來西亞農業科技展展示台灣業者研發的油棕採收機具，盼透過省工、省力設備，因應當地農業缺工與技術升級，搶攻智慧農業需求。（中央社）

田埂間，馬來西亞農民輕按手機遠端查看稻田水位、啟動水泵；果園也導入AI辨識判讀病徵。農業科技升級如今成為大馬強化國家糧食安全與農業韌性的重要一環，台灣業者則結合農機、半導體與AI優勢，協助大馬智慧農業轉型。

馬來西亞農業規模不小，結構卻有明顯落差。大馬統計資料顯示，全國約750萬公頃農地中，近580萬公頃種植油棕；2025年原棕油產量突破2000萬噸，創歷史新高，棕油及棕油製品出口總值逾馬幣1125億令吉（約276.3億美元）。

但在糧食生產另一端，農民老化、小農經營及依賴移工等結構問題持續存在。2024年農業普查資料顯示，全馬約140萬名農業工作者中，非公民達47萬4000人，超過1/3。被視為米倉的北馬吉打州，就有不少流亡的洛興雅（Rohingya）人受僱農作或看守稻田。

人力壓力之外，大馬部分糧食仍高度仰賴進口，其中每年約進口250萬噸飼料玉米，耗資約馬幣30億令吉，供應幾乎完全來自國外。農業與糧食安全部長沙布（Mohamad Sabu）指出，面對全球供應鏈 風險，政府正擴大本地飼料玉米生產，並把農業現代化與糧食安全更緊密結合。

全球糧食供應鏈不穩、氣候變遷 及生產成本上升，也使農業科技與糧食安全愈來愈緊密。大馬政府近年持續推動農業現代化，希望透過科技提高生產力、降低人力需求及依賴進口。

政策如今正逐步落實，國家稻米公司（BERNAS）推動「智慧大規模稻田計畫」（SMART SBB），試圖結合太陽能、物聯網及衛星導航，透過手機監測水位、控制灌溉與排水，自動駕駛農機也逐步導入。

甫於日前落幕的馬來西亞農業科技展（Agri Malaysia 2026），吸引大批農民參與，展場從傳統農機、灌溉設備到智慧農業、冷鏈及永續技術一字排開，台灣業者也與日本、韓國及其他國家業者同場較勁。

遠從吉打州（Kedah）前來了解設備的馬來農民費沙（Faizal）表示，當地農場同樣面臨缺工，希望透過更省工、省力的機械與智慧設備提高效率；他認為台灣設備結合機械與電子控制，符合農場實際需求。

另一名印裔農民蘇雷（Suresh）則關注中耕、鬆土及採收設備；他指出，若智慧技術能協助判斷作物狀況、減少人力投入，對大馬農民具有實際吸引力。

率台灣業者參展的台灣農業機械工業同業公會理事長姚倍欽接受中央社記者訪問表示，台灣的優勢並不只是製造單一農機，而是累積多年的農業經驗與機械設計能力，再結合電子、半導體及AI技術。

他以水果採收為例指出，影像辨識除了可以判斷果實成熟度，也能同步辨識葉片是否出現病徵；資料傳送後端後，農民可進一步判斷是否需要施藥、調整肥料或進行其他處理。

姚倍欽說：「從成熟度採收，到疾病判斷，再做通知，人工智慧、電子等相關技術都可以納入整合。」

台灣多山、耕地規模有限，從高山水果、茶葉到平地蔬果，不同地形、氣候及作物，也使農機業者長期累積少量、多樣與客製化設備經驗。這些技術最終仍指向省工、省力與提高效率。

他認為，歐美、日本、韓國等農機品牌均競逐大馬農業領域，台灣若只靠傳統機械或價格競爭，很難建立差異，真正的利基在於整合人工智慧、農業機械、電子與半導體技術，形成在大馬智慧農業市場的差異化優勢。

姚倍欽並指出，台灣農機業者仍需要政府駐外單位協助，共同將智慧農業設備推向國際市場，期盼除了半導體與晶片產業外，台灣農業技術也能成為另一項具國際競爭力的產業亮點。

大馬從油棕、榴槤、香蕉、鳳梨到稻米與蔬菜，不同作物與農場規模所需設備各異，高溫、多雨的熱帶環境，也考驗機械、感測器與電子設備的適應性。

智慧農業的競爭不僅在技術本身，更在於真正走進田間，解決缺工、成本與生產效率等實際問題。對台灣業者而言，將農機、半導體與AI的整合優勢轉化為實用技術，是深耕當地智慧農業市場的關鍵。

馬來西亞農業科技展展出台灣業者的中耕機等農業機械，因應當地農業缺工及提高作業效率需求。台灣業者盼結合機械與智慧技術，拓展大馬農業市場。（中央社）

馬來西亞農業科技展展示機器狗載榴槤，呈現智慧科技與農業應用的可能性。（中央社）

馬來西亞農業科技展展示各式大型農業機械與自動化設備。大馬近年持續推動農業現代化，希望透過機械化與科技應用提高生產效率、降低人力需求。（中央社）

油棕是馬來西亞最重要的經濟作物之一，大馬肥料品牌在農業科技展設置大型展區，以油棕與農民為主題呈現產品應用。（中央社）