韓國電力提議三星、SK海力士先繳五年電費 兩大晶片商因這理由說不

韓電原希望兩家公司預先支付未來電費，以籌措興建電網所需資金，為新的科技產業聚落供電。（美聯社）

三星 電子和SK海力士已拒絕韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）提出的預繳電費 方案。韓電原希望兩家公司預先支付未來電費，以籌措興建電網所需資金，為新的科技產業聚落供電。

亞洲各地電力公司資金吃緊，面對半導體和人工智慧（AI）產業用電需求快速成長，愈來愈難跟上電網建設所需資金。韓電因此提出這項方案，試圖解決資金和用電需求之間的落差。當地媒體估計，三星和SK海力士合計須預繳25兆韓元（180億美元），相當於五年的電費。

韓電發言人透過簡訊說：「兩家公司最後都拒絕了南韓電力的提議。」

當地媒體報導，三星和SK海力士主要擔心，目前這波半導體榮景能否延續未來五年仍有變數，因此不願一次承諾如此龐大的資金。兩家公司均不願置評。

根據這項提議，兩家晶片製造商原本將在約一年內繳清25兆韓元預付電費，韓電則會就尚未抵扣的預繳款支付利息。這種籌資方式原可讓韓電減少發債籌措資金的需求。