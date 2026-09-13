憂末日將至「反AI投資」逆勢崛起 投資人轉抱「類比生活」

富士軟片的Instax拍立得相機，上季銷量成長近三分之一。（路透）

外界擔心人工智慧 （AI）泡沫可能破裂，以及AI帶來的末日風險，「反AI投資」悄然興起。寫日誌、玩數獨等非數位活動重新流行，投資人也開始青睞原子筆、底片相機、筆記本等生產商的股票。

英國金融時報（FT）報導，私募股權巨擘阿波羅旗下美國手工藝零售商 Michaels表示，截至3月的半年內，編織、寫日誌和繪畫等「類比嗜好」，在該公司網站的搜尋量增加超過一倍。比利時D'Ieteren集團旗下Moleskine筆記本，銷售連續多年下滑後，上半年內生性銷售成長逾6%。

華納音樂最新一季黑膠唱片、CD和DVD營收成長15%，擺脫多年停滯。富士軟片的Instax拍立得相機，上季銷量也成長近三分之一。NielsenIQ數據顯示，數獨和數字益智遊戲，去年銷量成長逾一成。

這股潮流也反映在部分公司股價。販售書籍、手工藝品與嗜好用品的英國小型實體零售商The Works，今年股價已上漲近兩倍。擁有Sharpie等筆具品牌的Newell Brands，今年迄今股價上漲六成，主要動能來自書寫用品部門。Games Workshop則有95%的營收來自Warhammer微型模型，S&P Capital IQ資料顯示，該公司預估本益比高達28倍。

押注「類比生活」翻紅，某種程度上可說是最徹底的逆勢操作。隨著蘋果推出折疊手機、OpenAI準備推出家用AI裝置，各式新產品接踵而至，消費者想抽離數位世界只會愈來愈難。不過，投資人押注的是，一旦人們真的決定暫時離線，轉向非數位活動，這股需求可能相當強勁。